خلال الفترة وضعت المملكة السعودية الكثير من القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين القديمة، وذلك حرصًا على سلامة الجميع بعد انتشار فيروس كورونا، كما أن المملكة وفرت الكثير من طرق الدفع وإنجاز جميع الإجراءات القانونية من خلال المنصات الإلكترونية من أجل التحكم والحد من إنتشار المرض، ويتساءل الكثير من الأشخاص الآن عن رابط وخطوات الاستعلام ودفع رسوم المرافقين المملكة السعودية.

خطوات الاستعلام ودفع رسوم المرافقين المملكة السعودية

يحتاج الكثير من المواطنين أو المغتربين المقيمين داخل المملكة إلى إستضافة بعض الأقارب أو الأصدقاء، ولكن بالطبع هناك بعض الأوراق والإجراءات التي يجب إتباعها وهناك رسوم يجب دفعها، ويمكن لأي داخل المملكة إنجاز كل ذلك دون الاضطرار إلى النزول من المنزل والتعرض للخطر، ولذلك سوف نقدم خطوات الاستعلام ودفع رسوم المرافقين المملكة السعودية.

خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين المملكة السعودية

نقدم لك طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين بالخطوات بكل ببساطة عن طريق شبكة الإنترنت ورابط الدخول.

قم بزيارة الموقع الرسمي مقيم أتبع الخطوات التالية.

قم بعمل حساب على الموقع إذا لم يكن لديك حساب أو إدخال أسم المستخدم وكلمة المرور إذا كان لديك حساب.

قم بعد ذلك بوضع جميع المعلومات التي سوف يطلبها منك.

قم بالضغط بعد ذلك على خانة الخيارات التالية سوف يظهر لك مجموعة من الاختيارات مثل تجديد الإقامة او اضافه التابع أو الاستعلام عام او خروج نهائي.

قم بالنقر على الاختيار المناسب لك ثم قم بكتابة المعلومات التي سوف يتم طلبها مثل تاريخ الميلاد وعدد المرافقين والمدة الخاصة بالإقامة والتاريخ الخاص بانتهاء مدة الإقامة.

قم بعد ذلك بالنقر على خانة أحسب وسوف يظهر لك المبلغ الذي يجب دفعه كرسوم إقامة بالريال السعودي.

طريقة الأستعلام عن رسوم التابعين

قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية بالمملكة السعودية

قم باختيار الخدمات المقدمة من الجوازات والنقر عليها.

قم بعد ذلك بالنقر على كلمة المزيد.

قم بالنقر على منصة أبشر التي سوف تختارها من عدة خدمات سوف تظهر لك.

قم بعد ذلك بإدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل الأسم والرقم القومي وبعض المعلومات الشخصية.

من هم الأفراد المستثنون من رسوم المرافقين والتابعين

هناك أيضًا بعض الحالات التي تجعل الأفراد من المرافقين والتابعين غير ملزمين بدفع الرسوم القانونية المفروضة عليهم وتتمثل هذه الحالات في الأتي: