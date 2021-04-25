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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطيران المدني في السعودية يوضح شروط السفر الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة قام السيد عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ورئيس لجنة كورونا عن الإجراءات الجديدة وشروط السفر الجديدة للمسافرين عبر شركات الطيران السعودي بالمملكة، وقد أعلنت عن الشروط التي ترتبط بالحالة الصحية للمسافر، في السياق التالي نوضح تفاصيل شروط السفر الجديدة في السعودية.
شروط السفر الجديدة في السعودية
أوضح السيد “عبد العزيز الدعيلج” رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إلى أنه يتم الربط بين بيانات المسافرين عبر شركات الطيران مع الحالة الصحية للمسافر من خلال تطبيق توكلنا.
كما أضاف إلى ضرورة إبلاغ جميع شركات الطيران بالمملكة العربية السعودية لسرعة الربط بين بيانات المسافرين مع الحالة الصحية الخاصة بالمسافر والتي تظهر في تطبيق توكلنا.
وفور الربط بين البيانات والحالة الصحية يتم إصدار بطاقة صعود الطائرة للمسافرين الذين لم تثبت إصابتهم والذين تظهر حالتهم الصحية بالتطبيق تحت كلمة محصّن.
كما لم يتم السماح بالدخول إلى المطارات بالسعودية بدون بطاقة صعود الطائرة، ومن المقرر أن يتم العمل بتلك الشروط بدايةً من يوم الخميس المقبل الموافق 29 من أبريل 2021.
إلغاء حجوزات المسافرين المصابين
كما أكد الدعيلج على شركات الطيران السعودي بضرورة إبلاغ المسافرين عبر الرسائل النصية ليقوموا بإلغاء الحجوزات الخاصة بهم بشركات الطيران ما إن كانت حالتهم الصحية مختلفة عن “محصّن” أو “لم تثبت إصابته”.
هذا وتتعاون هيئة الطيران المدني السعودي مع الجهات الأمنية السعودية للعمل على تكثيف كافة الزيارات الرقابية والجولات التفتيشية المختلفة على مباني الهيئة والمنشآت والمطارات للعمل على ضبط كافة مخالفي الإجراءات الوقائية والاحترازية.
بالإضافة إلى ذلك فقد تم تعيين ضابط على كل منشاة وهيئة، وما يزيد عن 250 مراقب لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية بالمملكة، إلى جانب تفعيل آلية فرز قياس درجة الحرارة.
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