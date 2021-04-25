تفاصيل موعد نزول التأهيل الشامل وألية التقديم خطوات تسجيل البيانات وتحديث التقرير الطبي

يوم واحد يفصلنا عن موعد نزول التأهيل الشامل hrsd.gov.sa حيث من المقرر أن يتم صرف مبالغ التأهيل الشامل للأيتام وذوي الإعاقة خلال ساعات، لذلك نجد تزايد في عمليات البحث عن موعد تزول تلك الإعانة الشهرية التي يتم صرفها للأسر التي تكفل أيتام، وكذلك لأصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة التي تمنعهم عن العمل والكسب، هذا وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وضوابط ومعايير لتحديد الفئات المستفيدة من خدمات التأهيل الشامل، وكذلك البرامج الأخرى العديدة التي تقدمها الوزارة قي إطار خطتها لتغطية جميع أوجه الضمان الاجتماعي، وذلك طبقا لشروط وقواعد محددة.

ألية وطريقة التسجيل على إعانة التأهيل الشامل

الاستعلام عن التأهيل الشامل

يمكن الاستعلام عن التأهيل الشامل واستحقاقه من خلال رابط مخصص غلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،وكذلك يمكن من خلال هذا الرابط التعرف غلى شروط وضوابط الاستحقاق لإعانة الأيتام وذوي الإعاقة، هذا وقد صدر أمر ملكي بمعونة رمضان التي أقرها الملك سلمان صباح يوم 20 أبريل 2021، وكذل للتأهيل الشامل، سواء للأيتام أو أصحاب الإعاقات، هذا ويتم الاستعلام برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.

خطوات تسجيل البيانات وتحديث التقرير الطبي للتأهيل الشامل 1442

برنامج التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام وخطوات الاستعلام hrsd.gov.sa

الدخول على رابط الاستعلام عن الإعانة المالية للأيتام والمعاقين.. كتابة رقم المستفيد في المكان المُخصص. كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستفيد. اختيار نوع الإعانة “إعانة إعاقة – أوعانة الأسرة الكافلة للأيتام”. كتابة رمز التحقق من الاستخدام البشري. الضغط على أيقونة عرض. لمزيد من المعلومان يمكن الاتصال غلى رقم 0114778888.