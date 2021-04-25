نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في برنامج إثرائي للالتحاق بالدورات التدريبية في المقال التالي
يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طريقة التسجيل في برنامج إثرائي وذلك للحصول والالتحاق بالدورات التدريبية التي توفرها منصة إثرائي في كافة المجالات المختلفة لكافة الأفراد والمواطنين داخل السعودية، وأصبحت هذه المنصة من أهم المنصات التي توفرها الكثير من الدورات التدريبية المجانية وذلك لكي تسهل على الجميع الحصول على تدريبات ودورات مجانية بشكل إلكتروني وتعد الدورات التي توفرها من أكثر الدورات نجاحا واهتماما على مستوى العالم.
التسجيل في برنامج إثرائي
منصة إثرائي أصبح من البرامج الرائدة في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة فهو أحد أهم البرامج التي تقدم الكثير من الدورات التدريبية المدفوعة والمجانية في مختلف المجالات وذلك في إطار الخطة التي وضعتها المملكة العربية السعودية لعام 2030 والتي تعمل على تطوير كافة القطاعات والنهوض بكافة القطاعات إلى أعلى المستويات لذلك فإنها تعطي اهتمام كبير بقطاع الموارد البشرية ولذلك تسعى إلى توفير كافة الطرق التي تساعد الأفراد في النهوض وتطوير المهارات البشرية وزيادة الفاعلية الخاصة بالمواطنين للمنافسة بشكل قوي في سوق العمل بشكل مستمر وقوي.
طريقة التسجيل في برنامج إثرائي
يمكن لجميع الراغبين في التسجيل في برنامج أثراني التسجيل في الموقع بشكل إلكتروني بكل سهولة والحصول على الدورات التدريبية التي ترغب بها فهناك عدد كبير للغاية من الدورات التدريبية المتوفرة بشكل مجاني، وهناك دورات تدريبية مدفوعة أيضا ويمكنك أتباع الخطوات الآتية لمعرفة طريقة التسجيل في برنامج إثرائي بسهولة وهي:
- قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة إثرائي من خلال متصفح الويب.
- قم بالضغط على خيار تسجيل جديد.
- قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك وهي الجنسية والوظيفة وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- بعد ذلك قم بالضغط على خيار إنشاء حساب جديد وسوف يتم الانتقال بعد ذلك إلى المنصة التدريبية.
- بعد ذلك يمكنك تصفح الدورات التدريبية واختيار البرنامج الذي يناسبك.
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