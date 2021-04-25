نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع تسجيل دخول التجنيد الموحد 1442 وظائف عسكرية للرجال والنساء tajnid.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تفاصيل وزارة الدفاع تجنيد تسجيل الدخول للرجال والنساء في المملكة العربية السعودية، حيث يجري الآن البحث عن تجنيد الدفاع بشكل مكثف في جميع انحاء المملكة، كما نعرض لكم رابط وزارة الدفاع تجنيد موحد الرسمي للتقديم علي وظائف الخدمة العسكرية المتاحة، فقد تم الإعلان خلال الاسبوع الجاري رسميا من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد علي الوظائف العسكرية، وهذا للجنسين، وسنوافيكم بتفاصيل تجنيد وزارة الدفاع في هذه المقالة.

بوابة القبول الموحد

حتي تتمكن من تسجيل دخول تجنيد وزارة الدفاع عليك بالتوجه إلي الرابط الرسمي tajnid.mod.gov.sa للاطلاع علي وظائف وزارة الدفاع تجنيد موحد للرجال والنساء.

شروط تجنيد الدفاع

أن يكون المتقدم او المتقدمة سعودي الجنسية من اب وام سعوديين.

لا يتم قبول من كان والديه نشأ في خدمة البلاد خارج السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم/ة عن 17 ولا يزيد عن 40 سنة.

إذا كان متزوجا يجب ألا تكون اجنبية.

ألا يقل طول المتقدم/ة عن 160 سم ويجب أن يكون الوزن متناسب مع الطول.

أن يكون المتقدم/ة حاصلا علي شهادة حسن سير وسلوك.

ألا يكون المتقدم/ة مقيد حاليا في أحد الوظائف العسكرية.

تواجد مؤهل علمي يتناسب مع الوظيفة المتقدم عليها.

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح، كما يجب اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية.

تقديم القبول والتجنيد الموحد

موعد تسجيل وزارة الدفاع

تم الإعلان عن وزارة الدفاع تسجيل دخول التجنيد الموحد 1442 رسميا وهذا ليكون بداية من يوم الأحد الموافق 13 رمضان 1442 الموافق 25 ابريل 2021، فاليوم يمكنكم البدء في تسجيل وظائف الخدمة العسكرية للرجال والنساء tajnid.mod.gov.sa من خلال الرابط الرسمي رابط بوابة القبول الموحد الذي ذكرناه اعلي المقالة.

وزارة الدفاع تسجيل دخول التجنيد الموحد

والجدير بالذكر أن وظائف وزارة الدفاع عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للرجال والنساء متوافرة علي الرابط، وهي بداية من رتبة رقيب وحتي رتبة جندي، وسنوافيكم بتفاصيل خطوات التقديم علي وظائف تجنيد الدفاع فتابعونا.

الخدمة العسكرية للرجال والنساء

الدخول علي رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع الموجود اعلي المقال. قراءة دليل المستخدم بإمعان. التأكد من توافر كافة شروط تجنيد وزارة الدفاع. تصفح وظائف وزارة الدفاع المتاحة واختبار الوظيفة التي تناسبك وتتوافق مع مؤهلك التعليمي. انقر علي “التقديم” قم بمليء البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها. قم بالنقر علي التسجيل حتي تنتهي من تسجيل دخول التجنيد الموحد

تابعونا للمزيد من الاخبار حول وظائف عسكرية بالمملكة العربية السعودية وأهم تفاصيل وزارة الدفاع تجنيد تسجيل الدخول، وسنعرض لكم أهم التحديثات حول الوظائف المتاحة.