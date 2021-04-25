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عمر شويل - جدة شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع 1442 tajnidreg mod gov sa، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم لوظائف وزارة الدفاع لعام 1442، ويبحث الكثير من الشباب من المواطنين والمواطنات بالسعودية عن رابط التقديم لوظائف وزارة الدفاع 1442، ويمكنك التقديم عليها من خلال الموقع الرسمي لبوابة التقديم الموحد tajnidreg mod gov sa، تابع معنا لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

تقديم وزارة الدفاع 1442

وقد تم فتح باب التقديم بدءا من اليوم يوم الأحد الموافق اليوم 13 شهر رمضان عام 1442، والموافق ميلاديا 25 إبريل 2021، والتقديم سيكون إلكترونيا في بوابة القبول والتجنيد الموحد التابعة، وهو الموقع الرسمي الخاص بوزارة الدفاع السعودية، والتسجيل مفتوح لكل من السيدات والرجال في العديد من القطاعات في الوزارة، ومنها الخدمات الطبية، القوات المسلحة، الدفاع الجوي، والعديد من القطاعات الأخرى التابعة لها.

رابط التقديم على الوظائف وزارة الدفاع tajnidreg mov gov sa

ويمكن للراغبين من المواطنين والمواطنين السعوديين التقديم على هذه الوظائف من خلال الموقع الرسمي من الرابط tajnidreg.mov.gov.sa، ويمكنك تقديم الطلب على الوظيفة من خلال الموقع إلكترونيا بكل سهولة وهذا دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التوظيف التابع للوزارة، ولكنك لن تضطر للذهاب غير في القبول المبدأي ودخولك في مرحلة المقابلة الشخصية.

شروط التقديم على وظائف وزراة الدفاع الجديدة 1442

وكأي وظيفة حكومية في المملكة، للتقديم والقبول يجب أن تجتاز العديد من الشروط والقواعد التي تضعها الجهة الحكومية الرسمية، وهذا القواعد تكون صارمة بالطبع، والقواعد للتقديم على الوظائف كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من والدين سعوديين.

أن يمتلك المتقدم المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.

أن يكون وزن المتقدم متناسقا مع طوله.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة وألا يزيد عن 40 عاما.

أن يملك المتقدم شهادة تثبت حسن سيره وسلوكه.

أن يكون المتقدم متزوجا من سعودية (في حالة إذا كان متزوجا بالأصل).

أن يجتاز جميع الاختبارات التي تضعها لجنة الاختبارات والفحوصات.

يجب أن يجتاز المتقدم اختبار المقابلة الشخصية وهذا حتى بعد قبوله مبدأيا.

أن يلتزم المتقدم بالإجراءات الاحترازية في في المقابلة الشخصية.

هذا كان مقالنا عن التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية الجديدة 1442، نتمنى أن يكون قد نال على إعجابكم، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في أن تشاركوها معنا في خانة التعليقات في موقعكم المفضل دائما ثقفني، دمتم سالمين.