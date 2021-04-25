غيابات عديدة للنصر أمام الوحدة ضمن إياب الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال آسيا 2021

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عمر شويل - جدة غيابات عديدة للنصر أمام الوحدة ضمن إياب الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أسيا 2021، ينتظر عشاق الكرة الأسيوية مواجهة من العيار الثقيل ضمن مباريات إياب الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تجمع بين فريقي النصر السعودي والوحدة الأردني، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إذاعة المباراة الإثنين 26 أبريل الموافق 14 رمضان الجاري التاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن بملعب مرسول بارك، ونتناول في موضوعنا اليوم أبرز غيابات فريقي النصر والوحدة.

غيابات عديدة للنصر أمام الوحدة دوري أبطال أسيا

كل متابع لدوري أبطال آسيا يعرف انتصار النصر على فولاد ضمن مواجهات الجولة الرابعة ورغم ذلك تلقى النصر مفاجأتين غير سارتين وغير متوقعة ليعاني منهم خلال مباراته المقبلة ضمن إياب الجولة الخامسة، ليغيب عن الفريق لاعبان مهمان جداً الأول الدولي المغربي نور الدين أمرابط وذلك بسبب حصوله على كارت أصفر في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، والثانية عن غياب الدولي المغربي عبد الرازق حمد الله مما يُهدد اللاعب من خوض مباراته بالجولة الأخيرة أمام السد القطري والإيقاف.

غيابات متكررة لفريق النصر السعودي

يعاني فريق النصر من غيابات عديدة في فريقه وقد توقع الكثير تفاقم إصابة مدافع الفريق عبدالإله العمري في مواجهة الفريق أمام فولاد والتي إنتهت نهاية رائعة بفوز النصر السعودي بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أسيا، ليرفع النصر رصيده إلى ثمانية نقاط ويتصدر رأس القائمة وقد أكدت التقارير الطبية أن عبدالإله العمري لا يعاني من إصابات ولكن ما حدث له نتيجة الإجهاد الشديد الناتج عن ضغط المباريات المتتالية.

مشوار النصر السعودي في البطولة

بدأ مشوار النصر السعودي في مبارياته ببطولة دوري أبطال آسيا 2021 بالتعادل السلبي مع الوحدة الأردني ثم مواجهة السد القطري والتي انتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للسد، أما الجولة الثالثة انتهت بالتعادل الإيجابي مع فولاد والرابعة بفوز النصر على فولاد بهدفين نظيفين كما ذكرنا، ويتصدر النصر السعودي رأس القائمة برصيد ثمانية نقاط ويسعى للفوز أمام الوحدة لضمان الصعود قبل مواجهة السد مرة أُخرى.