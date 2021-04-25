نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تسجيل وتقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية tajnidreg رابط التسجيل والشروط والضوابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم والتسجيل على وظائف وزارة الدفاع السعودية للعام tajnidreg mod gov sa 1442، حيث شهد الرابط الخاص بالتسجيل عمليات بحث مُكثفة من قبل مواطني المملكة الراغبين في شغل هذه الوظائف، حيث أن تلك الوظائف متاحة للرجال والنساء، وذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع عن حاجتها لشغل العديد من الوظائف، هذا وقد تم الإعلان أيضا عن فتح باب التسجيل للرجال والنساء، وذلك بدأ من يوم الأحد الموافق 25 أبريل الموافق 13 رمضان 1442، وسنتعرض من خلال هذا التقرير لأهم ملامح تلك الوظائف ورابط التسجيل بوظائف وزارة الدفاع، وكذلك الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة للقبول.

رابط تسجيل وتقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية tajnidreg نساء ورجال

رابط تسجيل وتقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية tajnidreg 1442

صرح مصدر مسئول بوزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل والتقديم على العديد من وظائف التنجيد بأفرع عديدة للقوات المسلحة السعودية، وشملت القطاعات التي بحاجة لوظائف بوزارة الدفاع ما يلي:

القوات البحرية.

القوات البرية.

قوات الدفاع الجوي.

الخدمات الطبية المعاونة.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن من صباح يوم الأحد 25 أبريل 2021 الدخول على رابط تسجيل وظائف وزارة الدفاع tajnidreg mod gov sa، وذلك لمن تنطبق علية الشروط التي تضمنها إعلان الوظائف ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة رابط بوابة القبول الموحد tajnidreg.mod.gov.sa، وكذلك رابط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع tajnidreg.

شروط وضوابط القبول بوظائف وزارة الدفاع السعودية 1442

يشترط أن يكون الراغب في التسجيل من مواطني المملكة ويتمتع بالجنسية السعودية ومن أبوين سعوديين،

يستثنى من الشرط السابق من نشأ خارج المملكة لخدمة البلاد.

يُشترط ألا يكون الراعب في التقديم متزوج من أجنبية.

ألا يقل عمر المتقدم/ة عن 17 ولا يزيد عن 40 سنة.

أن يكون المُتقدم خاصل مؤهل علمي يتناسب مع الوظيفة المتقدم عليها.

يُشترك خسن السير والسلوك وأن يتمتع المتقدم بسمعة حسنة.

يجب أن يكون الراغب في التسجيل غير محزك بعقوبة أو جريمة مخلة بالشرف.

يجب اجتياز جميع الاختبازات.

اختبار المقابلة الشخصية بنجاح.

يجب على المُتقدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء الاختبارات والمقابلة الشخصية.

موعد تسجيل وظائف وزارة الدفاع الجديدة 1442

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الدفاع السعودية، يبدأ فتح موقع تسجيل دخول التجنيد الموحد صباح يوم يوم الأحد الموافق 13 رمضان 1442 وهو الموافق 25 أبريل الحالي 2021، وذلك من خلال رابط بوابة القبول الموحد.