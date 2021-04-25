سعر الريال السعودي اليوم بعد إطلاق فئة 200 ريال بمناسبة مرور 5 أعوام على رؤية المملكة 2030

قام البنك المركزي السعودي بالإعلان عن طرح فئة 200 ريال سعودي من العملات الورقية، على أن يتم طرح وتداول العملة الورقية 200 ريال- اعتبارًا من اليوم الأحد 13 رمضان 1442 والموافق 25 من أبريل 2021 لتنضم إلى قائمة العملات الورقية بالمملكة العربية السعودية، ويُذكر أن إطلاق العملة 200 ريال جاء بمناسبة احتفال المملكة بمرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، وكما أن العمل بتلك العملة الورقية جاء بالتزامن مع تسجيل سعر الريال السعودي قيمة 0.27 دولار أمريكي، لتسجل عملة 200 ريال سعودي في أول يوم إطلاق لها قيمة 53.332 دولار أمريكي.

طباعة فئة 200 ريال سعودي

أوضح البنك المركزي السعودي أن طباعة فئة العملة الورقية 200 ريال جاء وفقًا لاحدث المعايير بمجال الطباعة الخاص بالعملة الورقية، كما أن طباعة الفئة 200 ريال تمتعت بالتصميم الرائع ذو الألوان الجذابة للفئة، مما يجعلها فئة بارزة ومميزة بين الفئات والعملات الورقية الأخرى، بالإضافة إلى توفر بها العلامات الأمنية ذات الجودة العالية.

تصميم العملية الورقية 200 ريال سعودي

جاء تصميم العملة الورقية 200 ريال كما يلي:

اللون رصاصي.

تحتوي العملة من الواجهة الأمامية على صورة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله.

بالإضافة إلى وجود على العملة شعار ثلاثي الأبعاد لرؤية المملكة 2030.

أيضًا تجد بالواجهة الأمامية للعملة اسم البنك المركزي السعودية، كما تمت كتابة قيمة الفئة بالأرقام والحروف باللغة العربية.

في ظهر العملة تظهر صورة قصر الحكم بمدينة الرياض إلى جانب اسم البنك المركزي السعودي وقيمة العملة بالأرقام والحروف باللغة الإنجليزية.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-9-1442