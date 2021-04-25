نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة في السعودية للكهرباء إدارية وهندسية للسعوديين فقط 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شاغرة في السعودية للكهرباء ، تم الإعلان عنها اليوم الموافق 25 من شهر إبريل لعام 2021م، الموافق 13 من شهر رمضان 1442هـ، من قبل الشركة السعودية للكهرباء، في المملكة العربية السعودية، ووظائف العمل الشاغرة هي وظائف هندسية وإدارية، متاحة للسعوديين فقط، في مقر الشركة السعودية للكهرباء، والجدير بالذكر أن الوظائف الشاغرة متاحة لحملة شهادات البكالوريوس وفيما أعلى من الشهادات العلمية، وسوف تكون الأفضلية للدرجات العلمية الأعلى، والجدير بالذكر أن باب التقديم مفتوح على الرابط إلكتروني للوظائف المتاحة بالشركة، وآخر موعد لاستقبال كافة الطلبات حين اكتفاء الشركة، وسوف يكون العمل في مقر الشركة بمدينة الرياض.

وظائف شاغرة في السعودية للكهرباء

والجدير بالعلم أن الشركة السعودية للكهرباء، أتاحت فرص العمل الشاغرة للسعوديين فقط، وفقًا لآخر مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ، وبرنامج توطين هو أحد برامج رؤية المملكة 2030م، التي تم تدشينها في عام 2017، لدعم توظيف السعوديين من الجنسين والقضاء على نسبة البطالة بالسعودية، وايجاد فرص عمل تتلاءم مع طموح شباب وبنات المملكة، ويتميز العمل بالشركة السعودية للكهرباء بالمملكة، ببيئة عمل مستقرة تعمل على توفير أهمية للعنصر البشري قائم على التنافسية في سوق العمل، مما جعل الشركة جاذبة للموهوبين من حديثي التخرج وذوي الخبرة.

شروط الوظائف الشاغرة في شركة الكهرباء السعودية

وللعمل في الشركة السعودية للكهرباء، لابد من توافر عدة شرط نذكرها كالتالي:

أن يكون المتقدم للوظيفة الشاغرة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل علمي، متوافق مع المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة الشاغرة بالشركة.

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس فيما أعلى ، مع العلم أن الأفضلية لحملة المؤهلات الدراسية فوق البكالوريوس.

أن يكون المتقدم للوظيفة حامل لهوية وطنية سارية.

أن تكون الصحيفة الجنائية للمتقدم، خالية من السوابق التي يعاقب عليها القانون.

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

المسميات الوظيفية والمؤهلات الوظيفية المطلوبة لفرص العمل الشاغرة وفق إعلان الشركة

وقد تم إعلان الشركة عن الوظائف تحت المسميات الوظيفية التالي ذكرها:

وظيفة محلل مالي ، للحاصلين على شهادات البكالوريوس في تخصصات المالية، والمحاسبة، والتأمين، إدارة الجودة، وإدارة المخاطر. وظيفة محلل تطوير الأعمال ، للحاصلين على شهادات البكالوريوس في تخصصات الهندسة الكهربائية، والهندسة الصناعية. وظيفة ممثل عقود ، للحاصلين على شهادات البكالوريوس في تخصصات الهندسة الكهربائية، والهندسة الصناعية. وظيفة محلل إدارة المخاطر المؤسسية ، للحاصلين على شهادات البكالوريوس في تخصصات المالية، والإدارية. وظيفة محلل التطوير التنظيمي ، للحاصلين على شهادات البكالوريوس في تخصصات الموارد البشرية، التطوير التنظيمي، إدارة أعمال.

مع العلم أن الأفضلية في الاختيار، ستكون لحملة شهادات الماجستير والدكتوراه، مع العلم أنه لا يشترط في كافة الوظائف المتاحة خبرة سابقة للتقدم في الوظائف الشاغرة بالشركة، كما سيتم استبعاد أي طلبات غير مكتملة الشروط والبيانات.

رابط التوظيف الرسمي بالشركة السعودية للكهرباء

وعلى الراغبين للتقدم في فرص العمل المتاحة بالشركة السعودية للكهرباء، بالمملكة العربية السعودية: