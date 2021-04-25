تحديث نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

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عمر شويل - جدة تحديث نظام فارس حيث يُعدّ واحدًا من البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة ومع إصدار تعميم بشكل كامل لجميع الموظفين الذين تم تسجيلهم على نظام فارس بشكل إلكتروني، وهذا التعميم يلزم بتحديث البيانات الخاصة للموظفين والعاملين في الإدارات التعليمية، و سوف نتعرف على طريقه تحديث البيانات خلال السطور القادمة وإجابة تساؤل كيف يتم تحديث بيانات فارس بالخطوات.

تحديث نظام فارس بالتفصيل

تستطيع تسجيل الدخول وأيضًا تحديث نظام فارس من خلال تسجيل الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني، وهو من أشهر الأنظمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لمساعدة الموظفين، والعاملين في الإدارات الحكومية التعليمية لتسجيل البيانات الخاصة بهم لمتابعة أمور العمل عن بعد، ولكن أعلنت الوزارة بضرورة قيام جميع الموظفين بتحديث بياناتهم، وربط كل موظف مع الرئيس المباشر له، وسوف نوضح فيما بعد الطريقة الخاصة بتحديث البيانات على نظام فارس الإلكتروني 1442.

طريقة تحديث بيانات فارس بالخطوات 1442

يمكنك تحديث البيانات على نظام فارس للعام الحالي 1442 فقد أصدرت الوزارة أن جميع الموظفين يجب أن يقوموا بهذه الخطوة من خلال نظام فارس الإلكتروني الخدمة الذاتية، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال الرابط المباشر.

الضغط على أيقونة حساب المستخدم.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

من خلال القائمة المتواجد في أعلى الصفحة يتم الضغط على الصلاحية بياناتي.

يتم تحديث البيانات الشخصية والمؤهل الدراسي ومكان العمل.

تعميم الموظفين في المنظومة التعليمية

أصدرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال وزير التعليم إعلان التامين الشامل لجميع الموظفين والعاملين في الإدارات التعليمية، والمنظومة التعليمية بالكامل في جميع المحافظات فهو يشمل جميع الكوادر التعليمية الموجودة في نظام فارس.

كما أكد على ضرورة تحديث البيانات من خلال النظام الإلكتروني في الخدمة الذاتية بعد تسجيل الدخول واختيار صلاحية البيانات، كما يؤكد على ضرورة تحديد المؤهل ومكان العمل لكل موظف في الإدارة التعليمية، وفي النهاية التأكيد على ربط البيانات الخاصة بالموظف مع النظام.

تستطيع تحديث نظام فارس من خلال تسجيل الدخول إلى منصة نظام فارس الإلكترونية وإعادة إدخال البيانات بشكل صحيح، وكتابة المؤهل الدراسي وغيره من البيانات اللازمة، وكان ذلك في إعلان رسمي أكد عليه مساعد وزير التعليم في المملكة العربية السعودية.