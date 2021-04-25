نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد وظائف عسكرية لحملة البكالوريوس من الجنسين 1442 هنا الشروط في المقال التالي
وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد للتجنيد للسعودين، من أهم مواضيع البحث من قبل الشباب والفتيات السعوديون الحاصلين علة مؤهلات من الثانوية العامة والبكالوريوس والدبلوم، بعد أعن أعلنت وزاره الدفاع عن حاجتها لتعين شباب متميز على رتب من “جندي، حتى رتبة رقيب”، وفق أشتراطات يجب أن تتوافر في المتقدمين حددتها لجنة القول الموحد، وسوف نقدمها لكم عبر موقعكم المتميز “ثقفني” لاحقاً داخل المقال، وأعلنت أن التقديم إلكترونياً عبر رابط بوابة القبول الموحد الرسمية، وشددت على الشباب في التدقيق في البيانات التي يتم تسجيلها لأنها سوف تراجع من الجهات ذات الشأن، والتي سيتبين أنها بيانات غير صحيحه سيتم أستبعاد صاحبها على الفور.
رابط وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد للتجنيد
يمكن لجميع من تتوافر بهم الشروط أن يدخلوا على بوابة القبول الموحد برقم الهوية الوطنية، والتسجيل من خلالها إلكترونياً بداية من اليوم، وحتى موعد إغلاق فترة التسجيل المحددة من قبل الوزارة.
موعد التقديم لوظائف وزارة الدفاع
أعلنت لجنة القبول الموحدة للتجنيد بداية أستقبال الطلبات من اليوم الأحد 2021/04/23 الموافق 13 من شهر رمضان المبارك 1442 هجري، وغلق باب التقديم سوف يكون يوم 2021/05/10 القادم وفق الشروط التي سنقدمها لاحقاً.
ألية التسجيل في وظائف وزارة الدفاع
- الدخول على البوابة الإلكترونية للقبول الموحد.
- الدخول من الصفحة الرئيسية على تسجيل دخول جديد.
- تسجيل كلمة المرور واسم المستخدم.
- تسجيل كافة البيانات الشخصية في أستمارة التقديم.
- تحديد واختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك العلمية.
- الضغط على زر تسجيل ثم حفظ البيانات المسجلة.
وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد الشروط العامة للرجال
- يجب أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والجنسية، ويستثنى من ذالك من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.
- يجب أن يتمتع المتقدم للوظائف بحسن السير والسلوك وغير معاقب وغير محكوم عليه بحكم مخل بالشرف والأمانة.
- يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 17 عام وقت التقديم ولا يزيد عن 40 عام.
- يجب أن يتناسب الطول مع الوزن وأن لا يقل الطول عن 160 سم.
- يجب أن لا يكون المتقدم يعمل في الحكومة أو سبق له العمل في أحد الخدمات العسكرية.
- يجب أجتياز كافة الاختبارات المقررة من قبل اللجنة واجتياز المقابلة الشخصية.
- يجب أن تتوافر فيه المؤهلات الدراسية المطلوبة في الإعلان.
- يجب أن يكون المتقدم خالي من الأمراض المزمنة ويتمتع بصحة جيدة.
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