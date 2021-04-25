وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد وظائف عسكرية لحملة البكالوريوس من الجنسين 1442 هنا الشروط

وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد للتجنيد للسعودين، من أهم مواضيع البحث من قبل الشباب والفتيات السعوديون الحاصلين علة مؤهلات من الثانوية العامة والبكالوريوس والدبلوم، بعد أعن أعلنت وزاره الدفاع عن حاجتها لتعين شباب متميز على رتب من “جندي، حتى رتبة رقيب”، وفق أشتراطات يجب أن تتوافر في المتقدمين حددتها لجنة القول الموحد، وسوف نقدمها لكم عبر موقعكم المتميز “ثقفني” لاحقاً داخل المقال، وأعلنت أن التقديم إلكترونياً عبر رابط بوابة القبول الموحد الرسمية، وشددت على الشباب في التدقيق في البيانات التي يتم تسجيلها لأنها سوف تراجع من الجهات ذات الشأن، والتي سيتبين أنها بيانات غير صحيحه سيتم أستبعاد صاحبها على الفور.

رابط وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد للتجنيد

يمكن لجميع من تتوافر بهم الشروط أن يدخلوا على بوابة القبول الموحد برقم الهوية الوطنية، والتسجيل من خلالها إلكترونياً بداية من اليوم، وحتى موعد إغلاق فترة التسجيل المحددة من قبل الوزارة.

موعد التقديم لوظائف وزارة الدفاع

أعلنت لجنة القبول الموحدة للتجنيد بداية أستقبال الطلبات من اليوم الأحد 2021/04/23 الموافق 13 من شهر رمضان المبارك 1442 هجري، وغلق باب التقديم سوف يكون يوم 2021/05/10 القادم وفق الشروط التي سنقدمها لاحقاً.

ألية التسجيل في وظائف وزارة الدفاع

الدخول على البوابة الإلكترونية للقبول الموحد.

الدخول من الصفحة الرئيسية على تسجيل دخول جديد.

تسجيل كلمة المرور واسم المستخدم.

تسجيل كافة البيانات الشخصية في أستمارة التقديم.

تحديد واختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك العلمية.

الضغط على زر تسجيل ثم حفظ البيانات المسجلة.

وظائف وزارة الدفاع القبول الموحد الشروط العامة للرجال