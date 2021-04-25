رابط وظائف وزارة الدفاع 1442 فتح باب الخدمة العسكرية رجال- نساء عبر tajnid.mod.gov.sa

رابط وظائف وزارة الدفاع السعودية، من الروابط الهامة لدي المواطنين السعوديين، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الرجال والنساء، للخدمة العسكرية 1442 على رتبة رقيب حتي جندي، من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة البكالوريوس حسب ما تقرره لجنة القبول، وتُجري حالياً عمليات بحث مكثفة لمعرفة رابط القبول الموحد للتسجيل للخدمة العسكرية بوزارة الدفاع، والشروط المطلوبة للتقديم بالتزامن مع بداية التسجيل.

رابط التسجيل للخدمة العسكرية رجال ونساء 1442

الدخول على بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع “tajnid.mod.gov.sa“.

أو الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع “mod.gov.sa“.

موعد بداية التسجيل لوظائف وزارة الدفاع 1442

يبدأ التسجيل للخدمة العسكرية للرجال والنساء، على وظيفة رقيب حتي جندي، من الأحد الموافق 13 رمضان 1442، الموافق 25 أبريل 2021، مع الالتزام بتوافر شروط القبول المبدئي للمتقدمين.

شروط القبول لوظائف وزارة الدفاع رجال ونساء 1442

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ، ويستثني من نشأ مع والدية خارج البلاد لخدمة المملكة.

أن لا يقل العمر في الرجال عن 17 عام ولا يزيد عن 40 عام.

أن لا يقل العمر في النساء عن 21 عام ولا يزيد عن 40 عام.

أن يكون لدي المتقدم أو المتقدمة هوية وطنية مستقلة.

أن لا يقل الطول في الرجال عن 160 سم على أن يتناسب الطول مع الوزن.

أن لا يقل الطول في النساء عن 155 سم على أن يتناسب الطول مع الوزن.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقاً طبياً وخالي من أي عيوب.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السير والسمعة.

ألا يكون قد حكم على المتقدم أو المتقدمة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة الاختبارات المعدة للقبول.

أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة اختبار المقابلة الشخصية.

أن تتوافر المؤهلات العلمية المطلوبة لدي المتقدم أو المتقدمة.

أن لا يكون المتقدم أو المتقدمة من العاملين بالقطاع الحكومي.

أن لا يكون قد سبق للمتقدم أو المتقدمة العمل بالخدمة العسكرية.

وزارة الدفاع السعودية

هي من أهم الوزارات بالمملكة العربية السعودية، فهي وزارة سيادية ومكلفة بمباشرة الحفاظ على الأمن القومي للمملكة، وتضم عدد أربعة أفرع هي “القوات البرية الملكية، القوات البحرية الملكية، القوات الجوية الملكية، قوات الدفاع الجوي الملكي”، ويتبعها هيئة الاستخبارات العسكرية وهيئة الأركان المشتركة، ومركز الدفاع الوطني، مقرها الرئيسي الرياض، وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والوزير هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.