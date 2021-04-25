تمويل بأقساط مرنة بدون تحويل راتب وبلا كفيل عبر الشركة الوطنية للتمويل

التمويل النقدي من الشركة الوطنية للتمويل يمتاز بأنه بأقساط مرنة مرتبطة بالراتب الشهري للمتقدم لمدة تصل إلى 5 سنوات لتسهيل سداد ذلك التمويل سواء كان المتقدم مواطن سعودي الجنسية أو أي جنسيات أخرى فهو متاح للجميع وهناك عرض مقدم من الشركة الوطنية للتمويل في شهر الخير ولمدة 90 يوم تقريباً يمنح العميل المتقدم للتمويل مزايا تمويلية أضافية جعلت على ذلك القرض أقبال عالي في المجتمع السعودي حيث منحت التمويل بدون سداد دفعة أولى وبدون موافقة الكفيل الغارم وبدون أي رسوم إدارية أو مالية إضافية على التمويل وأتاحت التقديم ليس فقط عبر مقر الشركة بل من خلال رابط التقديم على تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري بأقساط ميسرة ومرنة بفترة ميسرة وذلك عبر موقع الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة العربية السعودية

أهم مزايا قرض الشركة الوطنية للتمويل في شهر رمضان

تقدم الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة العربية السعودية خدمة الحصول على قرض بدون موافقة الكفيل وبدون تحويل الراتب الشهري بأقساط ميسرة ومرنة وهناك مزايا إضافية في شهر رمضان المبارك سوف نتعرف عليها كما يلي بالتفصيل

يمتاز قرض الشركة الوطنية للتمويل بأنه بدون موافقة الكفيل الغارم يتم الموافقة على طلبات العملاء بالسعودية

أمتاز القرض بأنه متوافق ومطابق مع احكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة

تمويل بدون تحويل الراتب الشهري له فلا يحتاج إلى كشف حساب أو مختصر الراتب الشهري من أجل الموافقة على طلب الشركة الوطنية للتمويل

يمنح قرض الشركة الوطنية للتمويل في شهر رمضان المبارك بدون دفع دفعة أولى وبدون رسوم إدارية

أفضل شركة تمنح هامش ربح تنافسي عن باقي الشركات التمويلية بالسعودية

يمتاز التمويل منها بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى 60 شهراً

الشروط الواجبة للحصول على قرض الشركة الوطنية للتمويل