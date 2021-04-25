نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري بالتعاون مع موقع عقار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض فرصة التمويل العقاري بالتعاون مع موقع عقار ، وهو عبارة عن منصة إلكترونية تحتوي علي سوق عقاري رقمي موازي لسوق العقار السعودي ، ويعني بتقديم مفهوم التسويق العقاري بشكل مواكب للتكنولوجيا الحديثة وبطرق سهلة وبسيطة ، وعبر البوابة الإلكترونية لمنصة عقار الرقمية يمكنك البحث عن العقار المطلوب عبر خرائط جغرافية من جوجل موضح بها أسماء الأحياء والمدن ، وتتيح المنصة أيضا إمكانية التواصل مع المعلن عن العقار ، تماماً مثل ما تقدمه منصة أوليكس الرقمية التسويقية ، ومن خلال البوابة الإلكترونية لبنك الرياض يمكنكم الدخول لموقع عقار والحصول علي تمويل بدعم هامش ربح خاص من خلال تطبيق الموقع ، كما يمكنكم التعرف علي طرق الحصول علي قروض تمويلية من بنك الرياض من خلال موقعنا.

مميزات التمويل العقاري بالتعاون مع موقع عقار

يقدم التمويل العقاري من بنك التنمية العديد من المميزات ، ومن خلال فقرتنا هذه نعرض لكم أهم مزايا التمويل العقاري من بنك الرياض بالتعاون مع موقع عقار كالآتي :

يقدم بنك الرياض هامش ربحي خاص لمقدمي الطلب من خلال تطبيق موقع عقار.

يقدم البنك العديد من الحلول التمويلية تناسب جميع الاحتياجات.

يتيح البنك مدة سداد للتمويل تصل إلي ثلاثون عاماً.

يتيح البنك إمكانية الحصول علي دعم برنامج سكني من وزارة الإسكان.

يتيح البنك إمكانية الحصول علي أكثر من تمويل في آن واحد باشتراطات.

في حال الوفاة أو العجز الكلي المثبت لا سمح الله والتنازل عن العقار للورثة يقوم البنك بإعفاء صاحب القرض وذويه حسب التغطية التأمينية له.

يقدم البنك خدمات التشغيل والصيانة لعملاؤه بخصم يصل لـ 30% في بعض متاجر خدماتي.

يقدم البنك خصومات لدي متجر الشتاء والصيف بقيمة 5% علي المنتجات الكبيرة و 2% علي الجوالات والكمبيوتر والأكسسوار.

يتيح البنك إمكانية صرف مبلغ التمويل قبل إيداع الراتب.

ويمكنكم التعرف علي طريقة الحجز في الإسكان التنموي والاستفادة من قروض بنك الرياض من خلال موقعنا.

شروط الحصول علي التمويل

يمكنكم التعرف علي اشتراطات قروض منتج آهل بدون كفيل من خلال موقعنا ، ونعرض لكم اشتراطات تمويل العقارات من بنك الرياض بالتعاون مع موقع عقار كالآتي :

التمويل متاح للسعوديين فقط.

قيمة رابت مقدم الطلب لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

التمويل متاح لمنسوبي القطاع الحكومي والخاص وشبه الحكومي وموظفي البنوك.

يجب تحويل راتب مقدم الطلب علي بنك الرياض.

لا يطلب تحويل الراتب علي بنك الرياض لموظفي البنوك الأخري.

ويمكنكم التعرف علي مشروع روشن الرياض السكني للتقديم والحجز عن طريق تمويلات بنك الرياض.