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عمر شويل - جدة البنك السعودي المركزي Sama يطرح فئة المائتي ريال سعودي، بمناسبة مرور خمسة أعوام على الرؤية المستقبلية التي تسعى إليها المملكة في عام 2030، قام البنك المركزي السعودي “ساما” بطرح فئة ورقية جديدة تقدر ب200 ريال سعودي، على أن يتم تداول تلك العملة الورقية داخل الأسواق السعودية بدايةً من اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر شهر إبريل الحالي والثالث عشر من شهر رمضان الجاري.

ساما يطرح مائتا ريال سعودي

ولقد أكد البنك السعودي المركزي أن العملة الورقية الجديدة تم طباعتها وفقاً للمعايير المُتوافق عليها والتي تشمل جميع صفات العملات الورقية المتداولة داخل المملكة العربية السعودية، كما أنه بتحمل جميع العلامات الأمنية ذات جودة عالية.

مواصفات العملة الورقية الجديدة “مائتا ريال”

ولقد أوضح البنك المركزي ساما مواصفات العملة الورقية مائتا ريال حيثُ وصفها بالأتي :

أن لون الورقة رصاصي اللون

تحمل صورة الملك عبد العزيز آل سعود مؤسسه المملكة العربية السعودية رحمه الله

وتم طباعة شعار المملكة للرؤية المستقبلية الجديدة على وجهة العملة

بينما يظهر القصر الملكي في ظهر العملة الورقية الجديدة

كما تم طباعة اسم البنك المركزي والقيمة الرقمية للعملة باللغة العربية وكذلك اللغة الإنجليزية.

الريال السعودي

الريال السعودي هو العملة الرسمية داخل المملكة العربية السعودية ويتكون ريال سعودي من 100 هللة ويتصف الريال السعودي بأنه مطلي بالذهب، ويمكن تحويل الريال السعودي إلى أي من العملات الأجنبية الأخرى، كما تقدر قيمة الدولار الأمريكي أمام الريال السعودي بمبلغ 3.75 ريال سعودي.

البنك المركزي السعودي

هو الذي يعرف سابقاً باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، والمختصر باسم ساما، ويعود تأسيس البنك المركزي إلى عام 1952، وهو المصرف الأكثر أهمية داخل منطقة الخليج العربي بأكمله، ويتولى البنك المركزي السعودي بعض المهام منها: