شروط وخطوات التقديم على وظائف وزارة الدفاع عبر بوابة tajnid.mod.gov.sa

ينتظر العديد من أفراد الشعب السعودي وقت الإعلان عن وظائف وزارة الدفاع السعودية، وقد أعلنت الوزارة من خلال بيان للإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول لكل من الرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية على رتبة (رقيب) وحتى رتبة جندي، وذلك لإيمان الوزارة بأنه لا يدافع عن الوطن إلا أبناؤه، ويتهافت العديد من الأشخاص على التقديم في تلك الوظائف كي ينالوا شرف خدمة الوطن، وتعتمد رؤية الوزارة على الاختيار الأمثل للعناصر التي تلتحق بالخدمة العسكرية وبذل أقصى جهد لضم الكفاءات وفق معايير قياسية، وكذلك اتباع مجموعة من المعايير العادلة والمنضبطة أثناء اختيار الكوادر المطلوبة بكفاءة عالية.

شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع للرجال

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ونشأ فيها (أن يكون سعودي الأصل والمنشأ)، ويستثنى من ذلك من كان بصحبة والده أثناء خدمته للوطن بالخارج.

أن يتسم بحسن السير والسلوك، ولا يكون قد حكم عليه في أي جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة المتقدم لها.

أن لا يكون موظفاً في أي جهة من الجهات الحكومية.

يجب أن تتوفر في الفرد الفني الشروط والمؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

أن يكون المتقدم لديه المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يكون متزوجاً من مواطنة غير سعودية.

أن لا يكون قد تم فصله من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يكون طول المتقدم ووزنه متناسبان مع بعضهما بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160 سم.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول وفقاً للشروط المحددة.

أمور هامة يجب الانتباه لها عند التسجيل

يجب أن يقوم المتقدم بقراءة جميع شروط التسجيل جيداً قبل تسجيل بياناته.

يمكن التعديل على البيانات المدخلة قبلة غنتها التسجيل الأولي من خلال حذف الوظائف والعودة إلى البيانات وإجراء التعديل عليها.

سوف يتم استبعاد المتقدم عندما لا تتطابق البيانات التي أدخلها في النظام مع تلك الموجودة في الوثائق.

رابط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية

يمكن لمن يريد التقديم للالتحاق بوظائف الوزارة التوجه إلى موقع بوابة التجنيد الموحد لبدء إجراءات التسجيل في الوظيفة التي يرغب الالتحاق بها.

قد يجد البعض صعوبة في الدخول إلى البوابة بسبب الإقبال الكبير على التقديم في الوظائف، فيمكن المحاولة لاحقاً.

خطوات التسجيل في وظائف الدفاع

يجب أن يتم اتباع الخطوات الصحيحة عند التسجيل كي لا يتم التعرض للاستبعاد ولذلك إليكم الفيديو التالي الذي يحتوي على الطريقة الصحيحة للتقديم مع شرح وافي للخطوات خطوة بخطوة

يجب التأكد من كافة البيانات التي تقوم بتسجيلها ومطابقتها تماماً مع الأوراق والوثائق التي تقوم بتقديمها للالتحاق بالوظيفة، يبدأ التقديم على الوظائف اليوم 13 من رمضان 1442هـ الموافق 25 أبريل 2021.