نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد في البنك المركزي السعودي رابط ساما SAMA في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرون عن كيفية حجز موعد البنك المركزي السعودي، حيث أصبحت البنوك والمؤسسات السعودية تعتمد في عملها على الأنظمة إلكترونية، حيث أن تقديم الخِدْمَات المختلفة إلكترونيا من شأنه العمل على سرعة إنجاز الأعمال، وكذلك العمل على تقديم الخدمات لعملاء بأفضل ما يكون، والعمل علي تحديث مؤسساتها المصرفية، وذلك بالسعي نحو التحول الرقمي، وتغيير جميع الأنظمة بها وتحقيق رؤية 2030 ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والتيسير علي المواطنين والمقيمين.

حجز موعد البنك المركزي السعودي

من المعروف أنه تم تطوير الخِدْمَات المقدمة من خلال البنك، وذلك بغرض لسرعة في إنجاز المهام المختلفة، حيث يمكن أيضًا من خلال تنظيم تداول العملات داخل المملكة، مع توفير الخدمات الإلكترونية، وذلك من أجل التيسير على العملاء المتعاملين مع البنوك، فإنه من الممكن للمواطنين الدخول لموقع البنك، والقيام بالحجز أون لاين، حيث لا يتطلب الأمر أن يقوم العميل بزيارة البنك، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم أولًا الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك والتسجيل فيه (sama gov sa).

بعد ذلك يتم القيام بالدخول إلى حجز المواعيد بالبنك.

يتم بعدها تحديد الموعد المناسب

قم باختيار إي الفروع التي تود زيارتها.

بعد إتمام العملية السابقة، عليك القيام بتحديد طبيعة الخدمة المطلوبة.

يطلب منك الموقع تدوين الهاتف، حتى يسهل الاتصال بك من خلال إدارة البنك.

يتم في المرحلة التالية، إدخال كافة التفاصيل المتعلقة بالموعد.

بعد ذلك علينا القيام بحجز المواعيد، ثم يتم الضغط على خانة تأكيد الحجز.

يجب الاحتفاظ برسالة البنك، وذلك بهدف تحديد موعد من أجل استخدامها عند الذهاب للفرع التابع للبنك.

رقم البنك المركزي السعودي

يمكن للأشخاص المتعاملين مع البنك ومن خلال الأرقام الخاصة بخدمة العملاء الدخول، وذلك إما للاستفسار، أو لتقديم الشكاوى، حيث يمكن أن يتم ذلك من خلال الآتي:

يمكن الاتصال عن طريق الرَّقَم المجاني للبنك وهو (8001256666).

كذلك يمكن التواصل مع البنك من خلال رَقَم الفاكس (0114662746).

بالنسبة لأجهزة الأندرويد، يمكن التواصل من التطبيق الخاص بالبنك وهو تطبيق sama.

كما يمكن كذلك العمل على تطبيق sama وذلك بالنسبة لأجهزة الايفون.

أيضًا يستطيع العملاء التواصل عبر الطرق الأخرى، ومنها إرسال شكواهم واستفساراتهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبنك وهو ([email protected]).