المملكة تعرب عن بالغ الأسى لحادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد

بلادي – الرياض :
أعربت وزارة الخارجية، عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بمدينة بغداد، والذي نتج عنه عدد من الضحايا والمصابين.
وعبرت الخارجية في بيان اليوم (الأحد)، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وشهدت العراق أمس كارثة إنسانية إثر اندلاع حريق كبير في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى، في بغداد، بسبب انـفجار أسطوانة أوكسجين، حيث وصل عدد الضحايا إلى 82 قـتيلا و110 مصابين، فيما أعلنت الحكومة العراقية، اليوم، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا.
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