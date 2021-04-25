وزير المالية: المملكة ستوفر 800 مليار ريال بإحلال مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي خلال 10 سنوات

بلادي – الرياض :
قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه من المتوقع أن توفر المملكة مدخرات تصل إلى 800 مليار ريال، خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محلياً بمصادر للطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.
وأضاف الجدعان وفقاً لوكالة “رويترز”، أنه بدلا من شراء الوقود من الأسواق العالمية بـ60 دولارا ثم بيعه إلى المرافق السعودية بـ6 دولارات، أو استخدام جزء من حصة المملكة في أوبك للبيع بـ6 دولارات، سيتم استبدال ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة ويحل محلها الغاز والطاقة المتجددة.
وأكد أنه من الآن وحتى عام 2025، وربما حتى 2030، ستكون الأولوية للاستدامة المالية، مبينا أن تحقيق أهداف رؤية 2030 يحتاج للاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي.
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