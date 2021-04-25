“البنك المركزي” يطرح عملة ورقية من فئة 200 ريال بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق “رؤية المملكة”

بلادي – الرياض :
أعلن البنك المركزي السعودي عزمه طرح فئة الـ 200 ريال من العملة الورقية؛ بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق “رؤية المملكة 2030″، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح أن فئة المائتي ريال سوف يتم طرحها وتداولها اعتباراً من يوم الأحد 1442/09/13هـ الموافق 2021/04/25م، إضافةً إلى الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.
وأكد البنك المركزي أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة.
ولفت إلى أن تصميم ورقة فئة المائتي ريال ذات اللون الرصاصي تضمّن صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن على وجه هذه الفئة، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية.
بينما تضمّن ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.
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