سفير المملكة في بيروت يكشف عن كمية المواد المخدرة المضبوطة خلال 6 سنوات ومصدرها لبنان

بلادي – الرياض :
كشف سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري، عن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مصدرها لبنان خلال الـ6 سنوات الماضية.
وقال بخاري وفقا لـ “LBCI”، إن إجمالي ما تم ضبطه في المملكة خلال الست سنوات الماضية من المواد المخدرة التي مصدرها لبنان بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من مادة الحشيش.
وكانت المملكة قد قررت منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من اليوم (الأحد)، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات، التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.
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