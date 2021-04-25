“العنف الأسري” يتفاعل مع واقعة تعرُّض طفل للتعنيف من قبل والده ويحيلها إلى وحدة الحماية الأسرية

بلادي – الرياض :

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع قضية تعرُّض طفل لعنف أسري من قبل والده في مكة المكرمة.

وأوضح المركز، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد الحالة وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية في منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أنه يُجرى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة.