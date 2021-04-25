اليوم.. بدء تنفيذ قرار منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة

بلادي – الرياض :
يدخل قرار منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية، إلى المملكة أو العبور من أراضيها، حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح اليوم (الأحد)، وذلك حرصاً على حماية المواطنين والمقيمين من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم.
وأوضحت المملكة أن اتخاذ القرار جاء بعدما لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرزها إرساليات الخضراوات والفواكه.
وأبانت أن السلطات اللبنانية لم تتخذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، مبينة أن تطبيق القرار سيستمر حتى تقديم السلطات اللبنانية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستستمر بالاشتراك مع الجهات المعنية في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات.
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