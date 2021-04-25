“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدة مناطق.. وسحب وأمطار رعدية وأتربة في أخرى

بلادي – الرياض :
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تنبيهات بأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مدن المملكة، وأمطار رعدية وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية في أخرى.
وقال المركز إن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 10 مساء.
وأبان أن بعض المدن بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، ونجران، وحائل، ستشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة 10 مساء.
وأوضح أن أجزاء من مناطق، القصيم وتبوك، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في تبوك من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 7 مساء، وفي القصيم من 3 عصراً وحتى 10 مساء.
وأضاف أن محافظات العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر بمنطقة الحدود الشمالية ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساء.
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