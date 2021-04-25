تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن ثغرات في microsoft

بلادي – الرياض :
اصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد ، تحذير أمني عالي الخطورة من عدة ثغرات في microsoft, مشيرة إلى أنه أصدر تحديث لمعالجة الثغرات في microsoft edge chromium _bassed
وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات في تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات.
وأوصى المركز بتحديث نسخ المنتج المتأخرة، حيث أصدرت microsoft توضيحاً لهذه التحديثات عن طريق الرابطhttps://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us
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