بلادي – الرياض : أغلقت وزارة التجارة، أحد المراكز التجارية بالباحة عقب إقامته حفل افتتاح وتوزيع هدايا على العملاء؛ ما تسبب بحالة ازدحام تجاوزت الطاقة الاستيعابية للمكان. وأعلنت الوزارة، إحالة المُعلنين المُخالفين في تطبيق “سناب شات” لإمارة المنطقة، مع إيقاع العقوبة النظامية على المنشأة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حفل افتتاح لمنشأة بالباحة وتوزيع هدايا يتسببان بازدحام العملاء.. و”التجارة” تتدخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.