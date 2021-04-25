نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 2021 في السعودية كاملة PDF الرياض ومكة وقت الأذان ضمن مواقيت الصلاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2021 في السعودية الرياض ومكة وجدة وكافة المناطق، تعرفنا علي وقت الإمساك ضمن جدول مواقيت الصلاة للشهر بالكامل، وهذا مع حلول ليلة النصف من شهر رمضان المبارك، يرغب الكثيرين في التعرف علي أوقات الصلوات لتحديد موعد أذان الفجر، وكذلك توقيت آذان المغرب، حيث يختلف علي مدار الشهر تباعاً، ويمكنكم التعرف علي إمساكية شهر رمضان ٢٠٢١ السعودية الآن.

امساكية رمضان 2021 الرياض في السعودية pdf

حصل الكثيرين علي جداول وقت الإمساك بالشهر الفضيل، ويمكنكم التعرف علي كافة الأوقات للصلوات حتي أخر يوم من أيام الشهر عن طريق جدول الإمساكية الآن، حيث تحتوي الأيام كاملة من البداية للنهاية متضمنة مواقيت الصلاة.

هذه كانت الإمساكية في الرياض، ونتعرف علي جدول بمكة الآن.

إمساكية شهر رمضان 1442 مكة المكرمة

تختلف الأوقات يوماً عن الأخر، وترتفع المواعيد بخصوص أذان المغرب وكذلك العشاء، بينما ينخفض وقت آذان الفجر يومياً، وقد وصل حالياً الفجر إلي الساعة 4:43 صباحاً، بانخفاض يقترب من الربع ساعة، وسنتعرف علي تفاصيل الأوقات لكافة الصلوات الآن.

بالجداول السابقة، يمكنكم التعرف علي مواقيت الصلاة يومياً، والتي ستتغير عن بداية الشهر في أخره ما يقرب من نصف ساعة، بالزيادة أو النقصان مع اختلاف الصلوات.

أدعية شهر رمضان المبارك

نوفر لكم بعضاً من أدعية رمضان للدعاء بها عند دعاء الصائم كالآتي:

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن.

يمكنكم الإكثار من الدعاء باستخدام الأدعية السابقة، بهذا قد أرفقنا لكم جدول امساكية رمضان 2021 السعودية في الرياض ومكة المكرمة.