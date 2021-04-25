الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة والمعرفية 1442 برقم السجل المدني ورقم المشترك

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة 1442 والقدرات المعرفية برقم السجل المدني يتم البحث عليه بكثافة في الفترة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لهيئة التقويم والتدريب على تويتر عن ظهور نتائج الاختبارات المعرفية 1442 بتاريخ 8 رمضان 1442 هجرية الموافق يوم الثلاثاء 20 أبريل 1442، ويمكن الاستعلام عن نتائج القدرات المعرفية برقم الهوية فقط ورمز التحقق من خلال موقع قياس الرسمي على شبكة الإنترنت.



نتائج قياس الاختبارات التحصيلية 1442 نقدمه من خلال هذا العرض عبر موقعنا المتميز موقع ثقفني، حيث أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن ظهور نتائج القدرات 1442، ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة نتائج اختبارات القدرات الفترة الأولى برقم المشترك ورقم السجل المدني للطالب، حيث يتأهب الطلاب بعد انتهائهم من تأدية اختبارات القدرات العامة إلى استعلام نتائج قياس الاختبارات التحصيلية 1442 عبر موقع قياس qiyas البوابة الإلكترونية.

تقدم رابط موقع قياس للنتائج خدمات مميزة للطلاب، حيث يوفر المركز الوطني للقياس والتقويم عدة سبل للاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة والاختبارات التحصيلية من خلال البوابة الإلكترونية لموقع قياس للنتائج، أو من خلال الاتصال على رقم قياس الموحد، أو من خلال الاشتراك في رسائل قياس النصية التي من خلالها يرسل مركز قياس إشعار نتائج القدرات قياس القدرات، ونستعرض لكم من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة ورابط موقع قياس نتائج التحصيلي، فتابعونا.

الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة

الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة 1441 و استعلام نتائج التحصيلي 1442 أصبح متاح عبر موقع قياس النتائج، حيث تم الإعلان عن ظهور نتائج القدرات العامة للطلاب الذين سجلوا أداء اختبارات القدرات العامة للفترة الأولى من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم، وأعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج القدرات العامة حسب مواعيد التسجيل الذي تم تحديده في وقت سابق، حيث ينتظر طلاب الثانوية العامة مواعيد الإعلان عن نتائج قياس القدرات بترقب شديد، لأن نتائج القدرات العامة تحدد القبول في الكليات والجامعات السعودية، كما يتم الاستعانة بدرجات اختبارات القدرات العامة في مسابقات التعيين في الوظائف المعلنة من قبل الحكومة السعودية في الوزارات المختلفة.

طريقة الاستعلام عن نتائج قياس 1442 برقم الهوية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج اختبار القدرات العامة 1442، حيث يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتائج القدرات العامة برقم الهوية الوطنية عبر دخول موقع قياس qiyas الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ونستعرض لكم فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج القدرات العامة 1442:

الدخول على رابط موقع قياس “هيئة التدريب والتعليم”. إدخال رقم الهوية. ادخل على “ملف الطالب” اضغط على اختيار “النتائج”. قم بتحديد نوع الاختبار ثم اضغط على كلمة “بحث”.

وباتباع هذه الخطوات تظهر على الشاشة نتائج الاختبارات من خلال قائمة تفصيلية، حيث تعد اختبار القدرات العامة إلى جانب الاختبارات التحصيلية شرطًا أساسيًا لالتحاق خريج الثانوية العامة في المرحلة الجامعة بالمملكة العربية السعودية.

رابط نتائج القدرات العامة 1441



يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين تم امتحانهم عبر قياس القدرات في الفترة الأولى الاختبارات الورقية عن مواعيد الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي في وقت سابق أن ظهور نتائج قياس القدرات العامة سيكون خلال ثلاثة أسابيع من بعد انتهاء الطلاب من أداء اختبار القدرات العامة سواء للفترة الأولى أو الفترة الثانية عبر موقع قياس الإلكتروني.

موقع قياس نتائج الاختبارات التحصيلية

أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق عن انتهاء طلاب الثانوية من أداء اختبارات التحصيلي1442 عن بعد عبر موقع قياس “المركز الوطني للقياس والتقييم”،حيث كانت اختبارات هذا العام إلكترونية وليست ورقية، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية وتطبيقًا للتباعد الاجتماعي لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويمكنكم في الوقت الحالي الدخول على موقع قياس للاستعلام نتائج التحصيلي 1441 برقم الهوية.