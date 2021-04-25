قرض بدون كفيل لجميع القطاعات ميسر جدا للنساء والرجال والمتقاعدين شركة كوارا للتمويل

قرض بدون كفيل لجميع القطاعات شركة كوارا للتمويل هي شركة مرخصة بممارسة التمويل من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما وتعمل تحت اسم (كوارا القابضة) حيث تقدم المنتجات التمويلية للأفراد والشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة وذلك من خلال مجموعة قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تتيح تسهيلات تعمل على خدمة العملاء للحصول على المال وتلبية الاحتياجات بصورة سهلة، تأسست كوارا منذ عام 2009 ومع مرور السنوات زاد رأس المال ليصل إلى 300 مليون ريال سعودي لتصبح من ضمن الشركات المعتمدة من البنك المركزي السعودي حالياً، وتسعى الشركة إلى تحقيق هدف الإنماء المستمر من خلال تقديم أفضل الخدمات للعملاء لكسب أكبر عدد وتحقيق مستوى أفضل للخدمات التمويلية.

مزايا التمويل الشخصي من شركة كوارا القابضة

كوارا القابضة قد إنضمت جديداً ضمن الشركات المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لتقديم أفضل الحلول التمويلية بمميزات كثيرة على النحو التالي:-

تمويل ميسر جداً يبدأ من 5000 ريال ويصل حتى 250 ألف ريال.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز رقابياً.

الحصول على موافقة فورية إذا اكتملت المستندات المطلوبة.

متاح التمويل بدون كفيل للنساء والرجال والمتقاعدين جميع القطاعات الحكومي، خاص، عسكري.

إمكانية السداد المبكر وذلك بخصم نسبة وفق ضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي.

قرض بأبسط شروط وبدون تعقيد في الإجراءات بجانب سرعة التنفيذ.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي بالتعاون مع بنك الرياض وبنوك أخرى.

التمويل الإضافي يتميز بدون الحاجة لكفيل ولا يشترط تحويل الراتب بالإضافة إلى أنه متاح للسعوديين والمقيمين قطاع حكومي وخاص.

كيفية تقديم طلب قرض بدون كفيل لجميع القطاعات شركة كوارا للتمويل

الشروط بسيطة للغاية تتضمن في التالي:-

لابد من وجود سجل ائتماني جيد غير متعثر في سمة.

لا يقل الدخل الشهري عن 3.500 ريال سعودي.

الرسوم الإدارية بنسبة 1% كحد أقصى 5000 ريال من قيمة التمويل أيهما أقل.

تطبق الشروط والأحكام.

المستندات المطلوبة:-

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

العنوان الوطني أو إثبات السكن.

تعريف بالراتب.

طريقة تقديم طلب القرض يكون من خلال الاتصال على رقم شركة كوارا للتمويل عبر هاتف 8001188999 أو زيارة إحدى الفروع الموجودة 4 في مناطق السعودية.