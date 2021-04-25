نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب الراجحي اون لاين 1442 alrajhibank خدمات الراجحي مباشر للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي من المصارف التي تقدم خدماتها وفق الشريعة الإسلامية، ونقدم لكم طريقة فتح حساب الراجحي اون لاين 1442، بكل سهولة عبر الموقع الالكتروني للبنك، أو من خلال تطبيق الراجحي، وبيان خدمات الراجحي مباشر للأفراد التي تحتاج منك تسجيل عضوية في موقع مصرف الراجحي لتستطيع إجراء الخدمات بشكل إلكتروني، وقراءة شروط اتفاقية شركة الراجحي للخدمات المصرفية العامة للأفراد.

فتح حساب الراجحي اون لاين 1442 alrajhibank

خدمات عديدة يقدمها الراجحي للأفراد من ذلك شراء بيت عن طريق الراجحي، والدخول على حاسبة التمويل المخصصة لمعرفة قيمة التمويل الشخصي ومدته، وخدمة فتح حساب يتطلب منك الدخول على رابط مصرف الراجحي، بالمكان المخصص لفتح حساب، وهنا يخيرك بين فتح حساب في الراجحي موبايل، أم تخطي هذا لفتحه عن طريق موقع مصرف الراجحي، وبالتخطي يتم اتباع الأتي:

تتحول إلى صفحة تقديم طلب فتح حساب جاري بمصرف الراجحي

قراءة الشروط والأحكام جيدا

ثم التأشير على الموافقة على الشروط لفتح حساب مصرفي

تعبئة بيانات النموذج المطلوبة

الجنسية ونوع الهوية

رقم الهوية الوطنية/ أو الإقامة

رقم الجوال

اللقب والبريد الإلكتروني

ثم اختيار أقصى مبلغ متوقع لعملية واحدة

ويليه اختيار الدخل الشهر

ثم كتابة الأرقام الظاهرة في الصورة

ثم التالي ليحولك إلى البيانات الشخصية لاستكمال فتح الحساب

يتم استكمال كافة البيانات المطلوبة، حيث أن استمارة نموذج فتح حساب الراجحي اون لاين مكون من 6 صفحات، باستكمالها كاملة تحصل على حساب جاري مصرف الراجحي، مع توافر الشروط التي وضعها البنك للعملاء.

شروط فتح حساب جاري مصرف الراجي

لابد من توافر الشروط التالية لكي تفتح حساب جاري اون لاين الراجحي مباشر أفراد وهي:

متاح فتح الحساب من عمر (15- 18) ضمن البيئة التجريبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك لعدد محدد.

بينما فتح الحساب من عمر 18 عام

إقرار العميل بعدم شغله أو أحد افراد أسرته من الدرجة الأولى منصب سياسي في الدولة

إقرار بأهلية العميل للتصرفات القانونية

إقرار العميل بمعرفة بأن فتح الحساب أون لاين ليس معناه أنه تم دون إرسال رسالة له من البنك تؤكد فتح الحساب

توافر مستند هوية وطنية ساري

إقرار بصحة البيانات المدخلة، وإقراره بتزويد البنك بأي بيانات يطلبها لحسابه

يفوض العميل البنك في التحقق من صحة البيانات المدخلة لدى مركز المعلومات الوطني

إقرار العميل بأنه يفتح الحساب بشكل شخصي وهو المستفيد من الحساب

في حالة الرغبة بتحويل الحساب الجاري محدود الصلاحية لحساب إلى حساب جاري عادي مكتمل الصلاحية يحتاج للذهاب للمصرف لتحديث البيانات وإضافة التواقيع

إقرار العميل بعدم وجود إعاقة بصرية أو سمعية أو جسمية، وفي حالة وجودها سيشعر البنك بها.

هذه شروط وضعها مصرف الراجحي ضمن خدمات الراجحي مباشر للأفراد من أجل فتح حساب الراجحي اون لاين وهو حساب جاري له صلاحيات محدودة.