نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان الخيرية 1442 خطوات التقديم في منصة إحسان وتقديم الزكاة التبرعات خلال شهر رمضان في المقال التالي
خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442.. الكثيرون من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون بقوة عن خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442 والتي تم اطلقها منذ حوالي شهر، وتعتبر منصة إحسان الخيرية من أكبر المنصات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط والتي توصل التبرعات والمساعدات للمواطنين الأكثر احتياجاً في المملكة، وجاء انطلاق منصة إحسان الخيرية لتحقيق هدف واحد فقط وهو مساعدة الفقراء وفك الكرب عن المواطنين والغارمين والغارمات وغيرهم، وفي هذا المقال سوف نستعرض عليكم خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442.
منصة إحسان الخيرية
منصة إحسان الخيرية واحدة من المنصات الإلكترونية الكبيرة التي انطلقت لجمع التبرعات من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية والمؤسسات والشركات والجهات المختلفة، وهذا بهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين في كل أرجاء المملكة، ودفع الديون وفك كرب الغارمين في السجون ومساعدة الفتيات المقبلة على الزواج وتوفير الأجهزة الطبية.
خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442
يمكن الاستفادة من منصة إحسان كمستفيد بعد التسجيل في عبر الخطوات التالية:
- الضغط على الموقع الإلكتروني منصة إحسان الخيرية.
- الضغط على أيقونة خيار التسجيل.
- الضغط على أيقونة على إنشاء حساب.
- كتابة اسم المستفيد.
- كتابة البيانات المطلوبة من البريد الإلكتروني وغيره.
- سيتم إرسال رمز تحقق على رقم جوال وكتابة الخانة المخصصة.
- الضغط على إنشاء حساب.
تبرعات منصة إحسان
سعت منصة إحسان الخيرية إلى تحقيق هدفها الرئيسي وهو توصيل التبرعات للأكثر احتياجاً لها لتوفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى المعيشة، وكان من أول الأشخاص الذين تبرعوا في المنصة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 20 مليون ريال سعودي، ونجله ولي العهد محمد بن سلمان تبرع بمبلغ 10 مليون ريال سعودي، كمما قدم التبرعات عدد من الشركات الخاصة وعلى رأسهم أرامكو وشركة موبايلي وغيرهم.
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