نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن موبايلي من تطبيق الراجحي أو من مباشر الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر بنك الراجحي من خلال موقعه على الإنترنت أو من خلال تطبيق الراجحي موبايل العديد من الخدمات الخاصة بالعملاء ومنها طريقة شحن موبايلي من تطبيق الراجحي، ويتمكن العميل في بنك الراجحي من الشحن بطرق بسيطة وبدون عناء الذهاب إلى مكاتب الشحن أو شراء الرصيد أو بطاقات الشحن المختلفة.

طريقة شحن موبايلي من الراجحي

يتمكن عميل بنك الراجحي من الدخول على حسابه على موقع البنك عبر مباشر الأفراد أو من خلال حسابه على تطبيق الراجحي والحصول على الخدمة بسهولة أو الحصول على كود الشحن سوف نتعرف على هذه الطرق، وتعتبر شركة موبايلي من أهم شركات الاتصالات في السعودية حيث تسعي لتقديم أفضل الخدمات لعملاؤها وهي تحتل المرتبة الأولى بين شركات الاتصالات في المملكة والشرق الأوسط.

شحن رصيد موبايلي عبر تطبيق الراجحي

يتمكن العميل من فتح تطبيق الراجحي على الهاتف والقيام بالخطوات التالية لشحن رصيد موبايلي:-

إذا كان تطبيق بنك الراجحي متوفر على هاتفك قم بفتحه أو قم بتحميله من الموقع الرسمي.

قم بتثبيت التطبيق على الهاتف ثم فتحه وتسجيل الدخول على حسابك بالاسم وكلمة السر.

الانتقال على المدفوعات ومنها التسوق الإلكتروني، ثم شحن بطاقة الهاتف.

يتم بعد ذلك تحديد شركة الاتصالات موبايلي.

كتابة البيانات ومنها رقم الهوية وتحديد مبلغ الشحن.

الضغط على استمرار بعد التأكد من البيانات، وتلقي رسالة تفيد بنجاح عملية الشحن.

أو تلقي الكود الخاص بالشحن الذي يتم كتابته واستكمال عملية الشحن.

شحن موبايلي عبر موقع الراجحي

من خلال خدمات موقع بنك الراجحي مباشر الأفراد التي يقدمها لعملائه يمكن شحن رصيد موبايلي بسهولة من خلال هذه الخطوات:-

الذهاب إلى موقع بنك الراجحي والدخول على مباشر الأفراد.

كتابة بيانات الدخول من الاسم وكلمة المرور والضغط على دخول.

اختيار الفواتير ومنها سداد فاتورة وكتابة رقم الهاتف الجوال مسبوقاً برمز الدولة 966 ولكن بدون أصفار.

الضغط على كلمة استمرار وتلقي رسالة تفيد بنجاح شحن الرصيد.

وبهذا نكون قد وضحنا لكم من خلال موقعنا ثقفني طريقة شحن رصيد موبايلي عبر تطبيق الراجحي أو من خلال الموقع عبر المباشر للأفراد.