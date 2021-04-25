نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي يعلن موعد إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة وإيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين، ونعلن لكم الفئات المستحقة وشروط الحصول على المنحة المالية التي تقدم للمواطنين السعوديين محدودي ومعدومي الدخل ويقدم بصفة سنوية المستفيدين وذلك لإعانتهم على الحياة المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار الذي انتشر بسرعة البرق في كافة أنحاء المملكة ولرفع الأثقال و الأعباء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل والغير قادرين على العمل والأسر التي ليس لها عائل، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نوضح لك عزيزي القارئ مواعيد صرف المساعدة المقطوعة وكل ما يتعلق بها.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة

بسبب التأخير الكبير هذا العام في صرف المساعدة المقطوعة الخاصة بالضمان الاجتماعي تزايدت الشكوك لدي المواطنين السعوديين المستحقين للدعم، لذا خرج وزير العمل السعودي وصرح أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم صرف إبداع المبالغ المالية الخاصة بالمساعدة في حساب جميع المستحقين للدعم، لذا فلا داعي للقلق والشك.

وانه ستتم عملية الصرف وإيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية خلال الأيام المقبلة، ويمكن للمواطنين من خلال الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية للاستعلام عن مدى استحقاق الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي بعد تسجيل الدخول على الموقع ليتم الإعلان عن كافة التفاصيل التي تبحث عنها.

الفئات المستحقة لدعم مقطوعة الضمان الاجتماعي



وضعت وزارة العمل السعودية عدة فئات معينة هم فقط من لهم أحقية صرف منحة الضمان الاجتماعي السعودي المقرر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتلك الفئات يتم حصرها فيما يلي: