نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الابتدائية على نظام نور 1442 شهادات الطلاب برقم الهوية نظام نور أولياء الأمور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الابتدائية على نظام نور 1442، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وهذا بعد انتهاء الاختبارات النهائية بالنسبة للابتدائية يوم 7 رمضان أمس، ومن المقرر أن يبدأ ظهور نتائج الاختبارات النهائية للصفوف العليا الابتدائية (الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، ويمكنك الحصول على شهادة الاختبارات النهائية إلكترونيا عن طريق نظام نور Edu Wave وهذا بضغطة زر برقم الِهوية للمواطنين أو باستخدام رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين، تابعوا معنا في موقعكم ثقفني.

رابط الاستعلام عن نتائج الابتدائية في نظام نور برقم الهوية

وكما ذكرنا أعلاه، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الاختبارات النهائية بالنسبة للابتدائية وباقي المراحل الأخرى عن طريق نظام نور Student Results، وهذا عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

اذهب إلى موقع نور من خلال الرابط الرسمي نظام نور-Noor EduWave.

في صفحة تسجيل الدخول، قم بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص بالطالب في خانة اسم المستخدم.

اكتب كلمة السر الخاصة بحساب الطالب في خانة كلمة السر، وفي حالة لم تكن تعرف كلمة السر، قم بالتواصل مع إدارة المدرسة والتي ستساعدك في الحصول على كلمة السر، أو اضغط على “هل نسيت كلمة السر او اسم المستخدم”.

اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك في صفحة تسجيل الدخول في خانة رمز التحقق.

اضغط على تسجيل الدخول.

بعدها ستذهب إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بحساب الطالب.

اضغط على إشعار بنتيجة الطالب.

اضغط على الصف الدراسي الخاص بالطالب (الرابع الابتدائي، الخامس الابتدائي، السادس الابتدائي).

اضغط على الفصل الدراسي الثاني في قائمة خيارات الفصل الدراسي.

اضغط على بحث.

ستظهر لك نتيجة الطالب في حالة اعتمادها من قبل مدير المدرسة.

نظام نور أولياء الأمور

كما إنه في حالة إذا كنت ولي أمر لطالب أو عدة طلاب فإنك يمكنك معرفة نتائجهم جميعهم بكل سهولة ومتابعة حالتهم الدراسية بكل سهولة من خلال موقع نور، وفي حالة إذا كنت لا تمتلك حسابا في نظام نور كولي امر فقد شرحنا في مقال عن طريقة تسجيل حساب ولي أمر في نظام نور 1442 في 5 دقائق، ومن صفحة ولي الأمر في موقع نور اذهب إلى اسم الطالب ثم اختر إشعار نتيجة الطالب الطالب ثم اضغط على بحث لتظهر لك نتيجة الطالب فورا.

موعد ظهور نتائج الابتدائية في نظام نور

ويختلف موعد ظهور نتائج الاختبارات النهائية 1442 الخاصة بالابتدائية من مدرسة إلى أخرى، حيث إن ظهور النتيجة يعتمد على عدة عوامل وهذا منها سرعة التصحيح، ورصد الدرجات من قبل المعلمين، واعتماد النتيجة من قبل السيد مدير المدرسة، وهذا عن تجربة شخصية، وتتراوح مدة ظهور نتائج الاختبارات النهائية بالمملكة من اليوم بعد الاختبارات النهائية وقد تصل المدة إلى أسبوعا كاملا، ولكن في معظم الأحوال وبالنسبة للابتدائية فإنها تظهر خلال 3 أيام من انتهاء الاختبارات النهائية 1442.

ظهور نتائج الاختبارات على منصة مدرستي

وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن ظهور نتائج الاختبارات واعتمادها بشكل مبدأي على منصة مدرستي، حيث إنه يمكن للطالب معرفة نتائج الاختبارات التي تم تصحيحها بالفعل وهذا قبل أن يتم ظهور النتائج الخاصة بالاختبارات كاملة على نظام نور، وقد قامت وزارة التعليم السعودي بإقامة جميع الاختبارات النهائية 1442 هذا العام على منصة مدرستي، وقد حققت الاختبارات نتائج مبهرة في التعليم عن بعد والاختبارات النهائية، وهذا بدلا من نزول الطلاب في المدارس لأداء الاختبارات النهائية.

هذا كان مقالنا عن نتائج الابتدائية من نظام نور Student results والذي نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه وأن يكون قد نال على إعجابكم، في حالة واجهتكم أية مشاكل في تسجيل الدخول أو ظهور الشهادة لا تترددوا في مشاركتها معنا في خانة التعليقات، وسنحاول الرد على أسئلتكم وحل مشكلاتكم في أسرع وقت ممكن، نسأل الله أن يوفق طلابنا وطالباتنا في نتائجهم، ويتمنى لكم موقع ثقفني النجاح والتفوق.