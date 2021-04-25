تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال والنساء وشروط القبول

نعرض لكم رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية والتي يتم الإعلان عنها سواء للرجال أو النساء، والتي تشهد إقبال كبير بعد أن صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية في بيان له عن فتح باب التوظيف لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على الوظائف التي وضعتها الوزارة، لذا على الراغبين في التقديم للوظائف من الرجال والسيدات أيضًا.

التقديم في وظائف وزارة الدفاع



من خلال تصريح وزارة الدفاع أعلن أنه تم فتح باب التقديم للوظائف المتاحة بوزارة الدفاع للسيدات وذلك بداية من اليوم الأحد ٢٥ أبريل ٢٠٢١ الذي يوافق يوم ١٣ رمضان ١٤٤٢ هجرية، ويمكن تقديم الطلبات من خلال الدخول على بوابة القبول الموحد التابعة لوزارة الدفاع وإدخال البيانات المطلوبة، ومن الجدير ذكره أنه تم وضع عدة شروط واجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على الوظيفة، وسوف نسرد تلك الشروط من خلال السطور المقبلة.

بوابة القبول الموحد للوظائف

الآن يمكن التقديم في وظائف وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية من خلال رابط التجنيد الموحد التابع الوزارة للحصول على وظائف الخدمة العسكرية، والتي تشهد إقبال كبير من جانب المواطنين ومن تلك الوظائف المتاحة هي:

وظيفة قوات برية.

وظيفية قوات مسلحة.

وظيفة قوات بحرية ملكية.

وظيفية قوات جوية.

قوات صواريخ.

وظائف قوات الدفاع الجوي.

وظيفية خدمات صحية.

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع

وتم إعلان الشروط التي يجب توافرها من أجل قبول الطلب، ومن أهم الشروط التي وضعتها الوزارة هي: