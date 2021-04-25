نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة جود الإسكان 1442 للحصول على دعم السكن joodeskan.sa في المقال التالي
التسجيل في منصة جود الإسكان 1442، أصبحت منصة جود الإسكان من أكثر المنصات التي يتم البحث عنها في محرك جوجل، وذلك للتساؤل عن رابط التسجيل في منصة جود الإسكان 1442، إلي جانب أهم الشروط الموضوعة لمن يتقدم للحصول علي الدعم السكني، حيث تعتبر منصة جود من المنصات الرقمية التي تم إطلاقها من قبل الحكومة السعودية لمساعدة مستفيدي الضمان الإجتماعي من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الحصول علي سكن كامل يليق بحياة انسانية مستقرة، وخلال الليالي الأولي من شهر رمضان يتم تقديم أكثر من 100 مسكن للأسر الفقيرة والمحتاجة، لذلك نوفر لكم تفاصيل أكثر عبر موقعنا “ثقفني”.
شروط التسجيل في منصة جود الإسكان 1442
في منصة جود اللإسكان، تم وضع العديد من الشروط والمعايير المحددة من أجل تقديم طلب والاستفادة من دعم السكن المقدم من الحكومة السعودية من خلال منصة جود الإسكان، وتأتي الشروط كالآتي:-
- أولا أن يكون المستفيد من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- ثانياً أن يكون المتقدم لديه حساب علي منصة جود الإسكان.
- ثالثاً تقديم كافه المستندات التي تثبت عدم امتلاك سكن دائم.
- رابعاً وأن لا يقل عدد أفراد أسرة المستفيد عن 5 أفراد.
- خامساً أن يقوم المستفيد بتقديم كشف تفصيلي بالراتب الخاص به.
رابط التسجيل في منصة جود الإسكان 1442
أنطلقت منصة جود للاسكان ضمن الخطة الموضوعة لتحقيق رؤية 2030، ومن منصة جود يتم تقديم الكثير من الدعم للمحتاجين في المملكة العربية السعودية من جميع القطاعات المختلفة، ويتم تسجيل الدخول علي المنصة كالآتي:-
- قم بالدخول علي رابط منصة جود إسكان.
- قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم ورقم المرور والضغط علي تسجيل الدخول.
- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة من “الاسم والوظيفة ورقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول”.
- قم بأختيار الدعم المرجو من القائمة الرئيسية.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التسجيل في منصة جود الإسكان 1442 للحصول على دعم السكن joodeskan.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.