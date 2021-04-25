رابط وزارة الدفاع للتقديم على الخدمة العسكرية للجنسين 1442 mod.gov.sa بوابة القبول الموحد

تتم حالياً عمليات بحث عالية على رابط وزارة الدفاع السعودية، للتقديم على الخدمة العسكرية للجنسيين، حيث أعلنت إدارة القبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني على الرتب العسكرية من رقيب حتي جندي رجال ونساء، وتم تحديد موعد للتسجيل ورابط إلكتروني عبر رابط القبول الموحد، وهناك اهتمام كبير من المواطنين السعوديين للالتحاق بوظائف وزارة الدفاع، لما تمثله من أهمية كبيرة في حماية الوطن، كما توفر مزايا مادية ومعنوية كبيرة لشاغلي الوظائف العسكرية.

موقع وزارة الدفاع السعودية للتسجيل على الخدمة العسكرية 1442

الدخول على موقع وزارة الدفاع الإلكتروني “mod.gov.sa“.

أو الدخول على بوابة القبول الموحد “tajnid.mod.gov.sa“.

الإطلاع على الشروط قبل التسجيل.

كتابة بيانات المتقدم /ة بالكامل.

موعد التسجيل للتجنيد بوزارة الدفاع

تبدأ بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع، استقبال التسجيل اليوم الأحد الموافق 13 رمضان 1442، الموافق 25/4/2021، على رابط وظائف وزارة الدفاع، ويتاح التقديم للرجال والنساء من حملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم وما يعادلهم وشهادة البكالوريوس، حسب الشروط والمؤهلات المطلوبة.

شروط التسجيل للتجنيد بوزارة الدفاع 1442