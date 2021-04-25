نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وزارة الدفاع للتقديم على الخدمة العسكرية للجنسين 1442 mod.gov.sa بوابة القبول الموحد في المقال التالي
تتم حالياً عمليات بحث عالية على رابط وزارة الدفاع السعودية، للتقديم على الخدمة العسكرية للجنسيين، حيث أعلنت إدارة القبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني على الرتب العسكرية من رقيب حتي جندي رجال ونساء، وتم تحديد موعد للتسجيل ورابط إلكتروني عبر رابط القبول الموحد، وهناك اهتمام كبير من المواطنين السعوديين للالتحاق بوظائف وزارة الدفاع، لما تمثله من أهمية كبيرة في حماية الوطن، كما توفر مزايا مادية ومعنوية كبيرة لشاغلي الوظائف العسكرية.
موقع وزارة الدفاع السعودية للتسجيل على الخدمة العسكرية 1442
- الدخول على موقع وزارة الدفاع الإلكتروني “mod.gov.sa“.
- أو الدخول على بوابة القبول الموحد “tajnid.mod.gov.sa“.
- الإطلاع على الشروط قبل التسجيل.
- كتابة بيانات المتقدم /ة بالكامل.
موعد التسجيل للتجنيد بوزارة الدفاع
تبدأ بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع، استقبال التسجيل اليوم الأحد الموافق 13 رمضان 1442، الموافق 25/4/2021، على رابط وظائف وزارة الدفاع، ويتاح التقديم للرجال والنساء من حملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم وما يعادلهم وشهادة البكالوريوس، حسب الشروط والمؤهلات المطلوبة.
شروط التسجيل للتجنيد بوزارة الدفاع 1442
- أن يكون المتقدم / ة سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم / ة متوافر لديهم المؤهلات المطلوبة.
- أن يكون طول المتقدم 160 سم ويتناسب الطول مع الوزن.
- أن يكون طول المتقدمة 155 سم ويتناسب الطول مع الوزن.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 40 عام.
- أن لا يقل عم المتقدمة عن 21 عام ولا يزيد عن 40 عام.
- أن يجتاز المتقدم / ة الاختبارات المحددة للقبول.
- أن يكون المتقدم / ة لائق طبياً.
- أن لا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.
- أن لا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.
- أن لا يكون المتقدم / ة قد سبق له العمل بوظائف عسكرية.
- أن لا يكون المتقدم / ة قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكون المتقدم / ة حسن السير والسمعة.
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