طلب تعريف بالراتب وزارة الصحة عبر منصة موارد 1442

تعريف بالراتب وزارة الصحة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الصحة السعودية ضمن العديد من الخدمات الخاصة بمنسوبي القطاع من الناحية الإدارية وخدمة الموارد البشرية من خلال منصة موارد التابعة للوزارة على موقعها الإلكتروني والذي يتمكن من خلاله موظف وزارة الصحة من الاطلاع على الراتب الخاص به وكافة تفاصيله، سوف نتعرف على خطوات التعريف بالراتب من خلال موقع وزارة الصحة ومنصة موارد.

طلب تعريف بالراتب وزارة الصحة

يتمكن موظفي وزارة الصحة من التسجيل على منصة موارد للحصول عل كافة المعلومات الخاصة بالراتب والتي يمكن من خلالها التعرف على البدلات والحوافز وقيمتها وموعد صرف الرواتب وغيرها ويتم الدخول على المنصة من خلال بيانات الدخول التي يحصل عليها الموظف من جهة العمل كالتالي:

يتم التوجه على منصة موارد وزارة الصحة على الإنترنت.

تحتوي تلك الصفحة على الاسم وكلمة السر يتم الحصول على تلك البيانات من جهة العمل.

يتم كتابتها والضغط على دخول والانتقال إلى مسير الرواتب.

يتم كتابة بيانات الموظف الشخصية والعملية.

يتم مطابقة البيانات المدخلة والتحقق منها ثم السماح للموظف بالاطلاع على الراتب وتفاصيله ومتابعته.

طريقة الاستعلام عن مسير الرواتب

يتمكن موظفي وزارة الصحة من الاستعلام عن مسير الرواتب من خلال ما تقدمه الوزارة من خدمات على منصة موارد وزارة الصحة ويتمكن الموظف من خلال المنصة الدخول على حسابه ووضع كود التحق الخاص به والتعرف على كافة التفاصيل ويمكن اتباع التالي:

التوجه إلى موقع وزارة الصحة على الإنترنت.

الدخول على حساب المستفيد وكتابة الاسم وكلمة السر.

الانتقال على مسير الرواتب وكتابة البيانات المطلوبة.

يتم مطابقة البيانات من خلال البوابة مع الجهات المسؤولة.

يتم عرض مسير الراتب شاملا كافة البدلات والحوافز بالإضافة إلى صافي الراتب.

طباعة تعريف بالراتب وزارة الصحة

يمكن للموظفين في وزارة الصحة طباعة تعريف بالراتب وذلك من خلال الخطوات التالية:-