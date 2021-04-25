نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جود الإسكان ودعم وشروط الاستفادة للفئات الأكثر احتياجاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد الاهتمام في الفترة الأخيرة بتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في تقديم الدعم السكني، أما عن طرق دفع الإيجارات السكنية أو تقديم الوحدات السكنية لمن يستحق من خلال منصة جود للإسكان، ولمن ينطبق عليه شروط الاستفادة من دعم جود الإسكان، وتعتبر منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والتي لا تتمكن من دفع الإيجار الشهري أو تملك مسكن، وذلك من خلال عدد من المعايير حيث يتم التبرع عبر منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

معايير وشروط الاستفادة من دعم جود الإسكان:

بعد اتخاذ الحكومة للإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا أصبح الوضع لا يطاق من صعوبة الحياة، وعدم توفير نفقات المسكن وسبل الحياة، فكان ظهور منصة جود للوقوف مع هذه الشريحة من السكان والموظفين محدودى الدخل ،ويعتبر معيار ضعف القدرة المالية هو المؤشر الذي بناء عليه يتم تحديد مدى استفادة الأسر من عدمه من خدمات المنصة، وهذا المعيار عبارة عن مجموعة من المتغيرات التي تصف حالة الشخص الذي تم عرض حالته بالمنصة والتي بمجموعها تعطي صورة أدق عن مدى القدرة المالية لهذا الشخص.

والمعيار يقيس القدرة المالية عبر النظر إلى خمسة أبعاد وهي:

البعد الاقتصادي البعد الديموغرافي البعد السكني البعد الاجتماعي البعد الصحي

وهذه الأبعاد الخمسة تتغير وفقاً للتشكيل الخاص بها من خلال الوزن النسبي لها، بالإضافة إلى أن الشخص المعروض يحصل بالمنصة على درجة في كل متغير، وبناءً عليها يتم حساب درجة القدرة المالية له ويعتبر الشخص ضعيف قدرة مالية إذا حقق درجة قدرة مالية على المعيار تساوي 60٪ أو أقل.

الضعف الاقتصادي:

ومن الجدير بالذكر أن الضعيف الاقتصادي يعتبر هو الشخص ذو دخل منخفض، لا يمكنه من تلبية الحد الأدنى للحاجات الأساسية عند الطلب بما فيها الغذاء، الصحة، التعليم، السكن، الملبس والمواصلات.

طريقة ورابط التقديم في منصة جود الإسكان:

ونذكر من خلال هذا المقال لكافة متابعينا ضرورة التأكد من استحقاق المستفيد للدعم في جود الإسكان، وذلك من خلال الربط مع قواعد البيانات التي توفر معلومات عن المستفيد وحالته الاجتماعية ومدى استحقاقه للدعم السكني، كما تقوم الجمعيات الشريكة للبرنامج بالبحث الاجتماعي للتأكد من هذا الاستحقاق ميدانياً عن طريق نموذج بحث اجتماعي معتمد.