شروط إيقاف الخدمات في السعودية وكيفية الإستعلام برقم الهوية

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عمر شويل - جدة شروط إيقاف الخدمات في السعودية وكيفية الإستعلام برقم الهويه، إيقاف الخدمات يعتبر من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية مع عدد من الوزارات الأخرى، ومن أجل تعزيز العلاقة بين المواطن والجهات الحكومية المختلفة، حتى يتكون خاضعة تحت مايسمي إيقاف الخدمات، حيث أوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة العدل بأن ما صدر من وزير العدل وذلك بتحديث آلية واضحة لإيقاف الخدمات فإنها تتوقف على اللوائح، وحتى أنها تضمن عودة حقوق طالب التنفيذ بالكفاءة المطلوبة.

إقرار معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

أقر الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني”

حيث أنه قام بتعديل وإلغاء وحتى إضافة 33 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حيث أن بعضها يتعلق بنظام “إيقاف الخدمات” حيث صدر التعديل الجديد ليقوم بإلغائه، وقد لا يقتصر على مانص عليه نظام التنفيذ في حال المدين المماطل، وكانت أبرز التعديلات في اللائحة هي إلغاء المادة(517) والتي كان نصها كالتالي : إذا تعذر تبليغ من من لا يعرف عنوانه أو إمتنع الحضور بعد تبليغه فاللمحكة القضاء بإيقاف خدماتة لدى الجهات الحكومية، وقد تم إلغاء أيضاً المادة رقم (457)

والتي كانت تنص على إذا كانت تحول للحكومة عند القضاء، فإنها تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عند الحضور لدى الجهات الحكومية.

أبرز الإضافات على اللائحة :

إضافة المادة (65/3) والتي كانت تنص على أنه يحق على كل من أطراف الدعوه الحصول على صوره من الدعوى ومستنداتها مالم يوجد خلاف على ذلك.

وتم ايضاً إضافة المادة (75 /6) والتي كانت تنص على التالي : إذا تم تبليغ المدعي عليه أو وكيلة بميعاد الجلسة ولم يحضر ف يسقط حقة في الدفع بأي من المدفوع الوردة في المادة ال 75 من نظام المرافعات الشرعية.

لماذا يتم إيقاف الخدمات الحكومية :

تعتبر من أهم شروط إيقاف الخدمات في السعودية حيث يتم إيقافها من قبل القضاء بغرض إلزام المنفذ ضده بالوفاء فيما يخص قضاء التنفيذ. حيث أنه يدعم تحقيق العدل ورد الحقوق لأصحابها.

سرعة صدور الحكم القضائي.

شروط إيقاف الخدمات.

بناء على أمر قضائي

أو حتى بناء على سند نظامي

لا يتم إيقاف الخدمات فيما يتصل بطلب الحضور وذلك بعد نفاذ جميع الوسائل لتبليغ من أراد إيقاف خدماتة.

عندما يحاول المواطن في المملكة بإدخال رقم القضية والمحكمة والسنة التي صدرت فيها القضية وتاريخها، فسوف يوفر الموقع الخصوصية التامة والسرية للمواطن فلا يمكن لأي شخص أن يطلع على هذه الخصوصية، وقد قامت وزارة العدل بتقديم خدمة استرجاع البيانات عن طريق الرقم المدني والرقم السري.

أما مايتعلق بالقرار الجديد فإنه صدر على القضايا المالية فيها أحكام ذات صلة بإيقاف الخدمات والسجن، وقد أكد المتحدث بإسم الوزارة ، أن جميع القرارات تنطبق علي جميع القضايا وطلبات التنفيذ، حيث أشار انه من ضمن المستثنين من الحبس الحامل حتى تضع مولدها ويبقى عمره عامين وهذا موجود في المادة 84.

الإستعلام برقم الهوية

وفرت وزارة العدل لمواطنيها الإستعلام برقم الهوية.

وذلك باتباع التالي.

الدخول لموقع وزارة العدل

إختيار البند الخاص بالخدمات الإلكترونية

ثم نختار تفاصيل الخدمة

ثم نقوم بملء البيانات التي تطلبها الخدمة