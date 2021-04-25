نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1442 في المقال التالي

يوجد الكثيرين ممن يبحثون عن رابط التقديم في التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1442 حيث تم الإعلان عنه مؤخرًا وعن شروط التقديم للتجنيد وكيفية التقديم من خلال الرابط المعلن التابع لوزارة الدفاع السعودية. فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة عن فتح أبواب القبول والتجنيد رجال ونساء من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية على رتبة رقيب لرتبة جندي أول. وبدأ التسجيل من يوم الأحد الموافق 13 من رمضان 1442 لحملة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات فنية. وأيضًا حملة المؤهلات العلمية من النساء والرجال للتسجيل بعدد من قطاعات القوات المسلحة. التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1442 شملت قطاعات وزارة الدفاع المعلن عنها للتجنيد القوات المسلحة بالسعودية. وقطاع القوات البرية الملكية. وقطاع القوات الجوية الملكية وقطاع القوات البحرية وقطاع الدفاع الجوي والخدمات الطبية وقوة الصواريخ الاستراتيجية على أن تكون شروط التقديم كالآتي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في أي جريمة مخلة بالشرف

ألا يقل العمر عن 17 عام ولا يزيد عن 40 عام

ألا يكون موظفًا بأي جهة حكومية

أن يكون متوافر فيه المؤهلات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية

أن يكون حاصلًا على المؤهلات المطلوبة

ألا يكون متزوج من غير سعودية. وألا يكون قد سبق له الفصل من القطاعات العسكرية

أن يكون لائق طبيًا

لابد من اجتياز جميع مراحل القبول وفقًا للشروط المحددة سلفًا رابط التقديم في التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1442 يمكن التقديم على التجنيد الموحد 1442 بالخطوات الآتية: الولوج لموقع وزارة الدفاع السعودية

ثم النقر على بوابة التجنيد الموحد والنقر على التسجيل

الموافقة على الشروط والأحكام

ثم النقر على التالي وإدخال البيانات المطلوبة وتشمل الاسم الأول و اسم الأب واسم الجد واسم العائلة ورقم الهوية الوطنية والرقم الجوال. ثم كتابة كلمة المرور وإدخال رمز التحقق ثم النقر على تسجيل دخول

وأدخل بيانات المتقدم وتشمل الاسم ورقم الهوية ومكان إصدار الهوية وتاريخ الميلاد واسم الاب الرباعي والجوال ورقم هاتف المنزل والمدينة والمنطقة والعنوان والبريد والمؤهل التعليمي والتخصص واسم الجهة التعليمية. وسنة التسجيل والتخرج والتقدير إلى أخر البيانات

ثم النقل على تسجيل وسوف تفتح لك صفحة تؤكد إنشائك للحساب ثم سجل الدخول من جديد

وادخل رقم التسجيل واسم المستخدم واسم المتقدم كاملًا ثم النقر مرة أخرى على مربع التقديم على الوظائف

واختيار الوظيفة المناسبة للمؤهلك ويمكن اختيار أكثر من وظيفة بعد الموافقة على الشروط

رتب الوظائف حسب الرغبة ثم ادخل رمز التحقق والنقر على الحفظ

ثم تأتي رسالة حالة الطلب تحت الإجراء ثم يتم الانتظار حتى عملية الفرز الأولى . الوسوم عمر شويل - جدة رابط التقديم في التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1442 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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