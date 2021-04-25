كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية برقم العداد

كل ما تريد معرفته عن طريقه الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية برقم العداد، تتيح شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية الاستعلام والاستفسار عن قيمة فواتير الكهرباء برقم العداد عن طريق تطبيق قامت بعمله، وذلك لكي تسهل للمستخدم الإطلاع على فواتير الكهرباء الخاصة بهم إلكترونياً عن طريق التطبيق دون الحاجة للذهاب إلى مقر شركة الكهرباء.

طريقه الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد:

تتيح شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية الاستعلام والاستفسار عن قيمة الفاتورة برقم العداد، يعتبر رقم العداد هو أحد أهم البيانات، والتي يتم إدخالها في حسابك بشركة الكهرباء، ويمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء كالأتي:

الدخول إلى موقع شركة الكهرباء السعودية.

اختار خدمات الفواتير والتي تظهر أسفل خدمات المشتركين.

وبعد الضغط على خدمات الفواتير تقوم باختيار استعراض الفواتير الإلكترونية.

ثم نضع رقم الحساب، ثم عرض الفاتورة.

إذا لم يكن لديك حساب في شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية سيتعين عليك إنشاء حساب.

يمكن إنشاء حساب من الصفحة الرئيسية لشركة الكهرباء، فتقوم باختيار تسجل جديد من الحساب الشخصي.

ثم تحدد نوع التسجيل: (أفراد / أعمال).

ثم تقوم بإدخال البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على إكمال، ثم سوف تصلك رسالة بها كود التحقق.

أضف رمز التحقق، ثم أضغط على إكمال.

ثم ستنتقل إلى نافذة جديدة، تقو بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل: (الجنسية / الاسم / تاريخ الميلاد/ البريد الإلكتروني / الرقم السري) وغير ذلك.

وعد ذلك سوف تصلك رسالة تتضمن كود التحقق، ثم تقو بكتابته في المكان المخصص له.

كما سيتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني للتحقق، وتفعيل الحساب.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد:

تتيح شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية للمستفيدين رابطاً خاصاً يمكنهم من خلاله الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة بهم عن طريق كتابة رقم العداد الخاص بهم، ويمكنهم الدخول إلى هذا الرابط بكل سهوله، والاستمتاع بخدماته، حيث يعد الاستعلام عن الفاتورة بهذه الطريقة من أفضل الطرق التي تسهل على المستخدم الكثير من الوقت والجهد، والتي كانت تكلف الكثير من العناء والمشقة، وهذا فضلاً عما تقدمه الشركة من مميزات وخدمات أخرى لعملائها.

التطبيق الرسمي لشركة الكهرباء:

قامت شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية بعمل تطبيق رسمي لها، وهذا لكي تسهل على المواطنين طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وهذا من خلال التطبيق وعن طريق الرسائل الخاصة على الجوال، والفاتورة الإلكترونية، وهذا بدلاً من الذهاب إلى المقر الرئيسي لشركة الكهرباء، وقد قامت الشركة بإصدار التطبيق لكي يتوافق مع أجهزة الأندرويد و الأيفون، وكذلك يقدم التطبيق إمكانية الاستعلام عن حالة طلبات إيصال الخدمات الكهربائية، كما يمكنك التقدم بالشكاوى والإبلاغ عن المخالفات، كما أنه يعرض لك تفاصيل الفاتورة، وأيضاً ترسل إليك نسخة منها عبر البريد الإلكتروني الخاص بحسابك.

لتحميل التطبيق عليك الدخول إلى متجر جوجل إذا كنت تستخدم أجهزة الأندرويد أو آب ستور إذا كنت تستخدم منتجات ابل.

ابحث عن تطبيق الكهرباء داخل التطبيق ثم اختر تثبيت.

بعد انتهاء تثبيت البرنامج اختر خدمات الفواتير للاستعلام عن الفاتورة الخاصة بك.

اكتب رقم حسابك واضغط زر استعلام.

لمعرفة بيانات الفاتورة الخاصة بك اختر بيانات الفواتير، وسيتم عرض بيانات الفاتورة وقيمتها الحقيقية.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الرسائل النصية:

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية من خلال الرسائل النصية في ثلاث طرق وهي: