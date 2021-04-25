نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل العقاري بنك البلاد ونموذج تقديم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الأفراد الراغبين في الحصول على أي من برامج التمويل العقاري عن حاسبة التمويل العقاري بنك البلاد حيث يقدمها البنك للعملاء لمساعدتهم على معرفة قيمة القرض المتوقع الحصول عليه، وكذلك يمكن للعملاء من خلال حاسبة القرض العقاري معرفة قيمة القسط الشهري المتوقع دفعه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حاسبة التمويل العقاري بنك البلاد وطريقة استخدامها في حالة الرغبة في الحصول على أحد برامج التمويل العقاري بنك البلاد .

حاسبة التمويل العقاري بنك البلاد

حاسبة التمويل العقاري بنك البلاد أو حاسبة القروض يمكن الحصول عليها واستخدامها من خلال بعض الخطوات الميسرة وهي:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك البلاد.

التوجه إلى أعلى الصفحة ومن ثم اختيار كلمة أفراد.

بعد ذلك يتم التوجه إلى قائمة التمويل العقاري ومنها يتم اختيار كلمة احسب تمويلك.

تظهر صفحة جديدة بها حاسبة التمويل العقاري.

يطلب من العميل في هذه الصفحة كتابة بعض المعلومات منها نوع التمويل المرغوب فيه، وهل تم الدعم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، وقيمة العقار المتاح وكذلك قيمة الدخل الشهري ومدة التمويل المطلوبة، وعمر الراغب في الحصول على التمويل.

يتم بعد ذلك كتابة رمز التحقق الخاص بالعميل.

الضغط على كلمة احسب لتظهر كافة التفاصيل الخاصة بالتمويل المتوقع الحصول عليه.

برامج بنك البلاد للتمويل العقاري

يقدم بنك البلاد بالإضافة إلى البرامج بالمشاركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بعض البرامج الخاصة والحلول لعملاء البنك والتي توفر كل احتياجاتهم للتمويل العقاري وهي:

التمويل العقاري المرن من بنك البلاد

يقوم البنك من خلال هذا التمويل بمنح العميل الاختيارين في آن واحد وهما الحصول على تمويل شخصي وتمويل عقاري في نفس الوقت، ويتميز هذا البرنامج بالآتي:

إمكانية السداد على فترات طويلة تصل إلى 30 عامًا.

هامش ربح ثابت طوال فترة التمويل.

يمكن للعملاء أصحاب الوظائف في البنوك أو القطاعات المعتمدة من البنك الحصول على التمويل بدون تحويل راتب.

يتم الاستفادة من التغير في القسط ويتم احتساب قيمة استقطاع 65% من دخل العميل.

هذا بالإضافة إلى العديد من برامج وحلول التمويل العقاري الأخرى المقدمة من البنك مثل التمويل العقاري داري، وكذلك برنامج سداد المديونية.