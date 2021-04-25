مواصفات عملة ال 200 ريال سعودي وطرق تأمينها وسبب إصدارها

أعلن البنك المركزي السعودي طرح وتداول عملة ال 200 ريال سعودي من اليوم الأحد 13 رمضان 1442 هرجية الموافق 25 أبريل 2021 ميلادية وذلك بالإضافة لجميع أوراق النقد الموجودة بكل فئاتها وبصفتها عملة رسمية قانونية، ويأتي إصدار عملة المائتي ريال سعودي بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق “رئية المملكة 2030” فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مستنداً فى ذلك بالمادة الرابعة من نظام النقد السعودي الصادر بمرسوم ملكي رقم 6 بتاريخ 1 رجب 1379 هجرية.

مواصفات عملة ال 200 ريال سعودي

أكد البنك المركزي السعودي بأن تتم طباعة عملة ال 200 ريال سعودي بأحدث المعايير فى مجال طباعة العملة الورقية، وتتميز هذه الفئة من العملة بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة، وتم تصميم هذه الفئة من العملة باللون الرصاصي وتتضمن صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على وجه هذه العملة، وكذلك شعار “رؤية المملكة 2030” بشكل ثلاثي الأبعاد، وتضمن اسم البنك المركزي السعودي وقيمة العملة بالأحرف والأرقام، ويتضمن ظهر العملة قصر الحكم فى الرياض واسم البنك المركزي ورقية العملة بالحروف والأرقام باللغة الإنجليزية.

وكان مدير إدارة البنك المركزي السعودي نايف الشرعان قد أكد بان فئة المائتي ريال سعودي ليست تذكارية وهى عملة رسمية قانونية ضمن فئات الإصدار السادس وتم إصدارها بمناسبة الذكري الخامسة لإطلاق “رؤية المملكة 2030” وأن هذه العملة تتميز بالعديد من المواصفات الفنية من ناحية المواد الخام، والأحبار والعلامات الأمنية ومزودة بزخارف وألون جعلتها أكثر وضوحاً وبروزاً وتتضمن العديد من العلامات الأمنية وأهمها الشريط ثلاثي الأبعاد ومزودة بعلامات خاصة للمكفوفين وضعاف البصر بحيث يتم من خلال حاسة اللمس معرفة قيمة العملة بسهولة ويسر.