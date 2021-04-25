شروط التقديم فى الجيش السعودي بالخطوات و بالكفاءة للرجال والنساء 1442

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عمر شويل - جدة شروط التقديم في الجيش السعودي بالكفاءة، حيث قامت وزارة الدفاع بالمملكة بفتح باب القبول والتجنيد وذلك من خلال باب القبول الموحد للالتحاق بالخدمة العسكرية فى وظائف بالجيش السعودي للرجال والنساء وذلك بكافة أفرع القوات المسلحة المختلفة وذلك على رتبة جندي ورتبة رقيب وسنتناول فى المقال شروط وظائف الجيش السعودي للرجال والنساء بالكفاءة وخطوات التقديم فى الجيش السعودي بالكفاءة للرجال والنساء 1442.

ما هو شرط الكفاءة للتقديم فى وظائف الجيش السعودي للرجال والنساء

يعد شرط لكفاءة هو الفيصل فى التقديم على وظائف الجيش للرجال والنساء حيث يجب أن يحصل المتقدم على شهادة الكفاءة والتي تكون بطلب من الطالب السعودى بعد الانتهاء من دراسة الصف الثالث المتوسط ولا يريد أن يقوم الطالب استكمال المرحلة الدراسية، وتتيح تلك الشهادة للرجال والنساء التقديم على وظائف الجيش السعودي على رتبة جندي فى احد تلك الكليات العسكرية المتاحة:

التقديم على رتبة جندي للرجال والنساء فى القوات الجوية الملكية.

التقديم على رتبة جندي للرجال والنساء فى القوات البرية الملكية.

التقديم على رتبة جندي للرجال والنساء فى الدفاع الجوى الملكي السعودي.

التقديم على رتبة جندي للرجال والنساء فى القوات البحرية الملكية السعودية.

التقديم على رتبة جندي للرجال والنساء فى القوات المشتركة

التقديم على رتبة جندي للرجال والنساء فى الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

التقديم على رتبة جندي للرجال والنساء فى إدارة الشئون الدينية فى القوات المسلحة.

شروط التقديم فى وظائف الجيش السعودي بالكفاءة

ليس الحصول على شهادة الكفاءة هو الكفيل بالتقديم على وظائف الجيش للرجال والنساء 1442 بل هناك العديد من الشروط والتي يجب توافرها كي يتم الالتحاق بوظائف الجيش السعودي للرجال والنساء 1442 وهى كالتالي:

أن تكون جنسية المتقدم سعودي ونشأته في المملكة ويتم استثناء من كان يخدم والدة بالخارج.

أن يتجاوز عمر المتقدم للتجنيد 17 عام من تاريخ فتح باب التقديم.

أن لا يتجاوز عمر المتقدم 40 عام من تاريخ فتح باب التجنيد.

حن السير والسلوك والسمعة للمتقدم للتجنيد.

لا يسبق إدانة المتقدم بأي حكم جنائي أو تم الحكم علية فى الحدود الشرعية.

لا يجب أن يكون المتقدم للتجنيد موظف فى أي جهة حكومية.

شرط توافق المؤهل مع الوظائف الفنية المتقدم لها وفق اللوائح المنصوص عليها.

شرط حصول المتقدم على مؤهل يتناسب مع الرتب المتقدم عليها.

عدم زواج المتقدم من أجنبية.

لم يسبق للمتقدم الالتحاق بالقوات المسلحة ولم يتم فصلة بأي من القطاعات العسكرية سابقاً.

أن يتجاوز المتقدم اختبارات القبول.

أن يتجاوز المتقدم المقابلة الشخصية.

أن يتجاوز المتقدم اختبارات اللياقة البدنية.

أن يتجاوز طول المتقدم 160 سنتيمتراً.

تناسق الطول مع الوزن وفق ما تنص علية اللوائح الطبية.

تتطابق بيانات المتقدم التي قام بتقديمها مع البيانات من واقع الوثائق الرسمية.

طريقة التقديم فى الجش السعودي للرجال والنساء 1442

خطوات التقديم فى وظائف الجيش السعودي للرجال والنساء تتم إلكترونياً من خلال تقديم طلب توظيف فى موقع التجنيد الموحد وذلك بعد الإعلان عن موعد التقديم فى الجيش السعودي 1442 والذي تم فتح باب القبول فى الجيش منذ يوم 25 أبريل 2021 الموافق 13 رمضان 1442 وطريقة التقديم للجيش السعودي للرجال والنساء تكون بإتباع الخطوات التالية: