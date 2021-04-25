جهازك المفضل بالتقسيط المريح.. خطوات شراء جوالات في السعودية من stc بالتقسيط 1442

إذا كُنت مواطنًا أو وافدًا إلى السعودية، فإنه يُمكنك التعرف إلى خطوات شراء جوالات في السعودية من stc بالتقسيط 1442، لتحصل على جهازك المُفضّل دون دفع ثمنه بالكامل، خصوصًا أن ذلك يتم في أقل وقت ممكن، فيما يأتي ذلك في إطار الترويج لمنتجات الشركة وفي الوقت نفسه مراعاة لظروف العملاء في كثير من المناطق بالمملكة، لكن ذلك يحتاج إلى استيفاء بعض الشروط قبل البدء في إجراءات الشراء والتعرف إلى الخطوات.

شروط شراء جوالات في السعودية من stc بالتقسيط 1442

شروط شراء جوالات في السعودية من stc بالتقسيط 1442هـ، فقد أوضحتها شركة اتصالات السعودية على النحو الآتي:

برنامج أقساط “250” متاح لعملاء باقة مفوتر 4 المؤهلين على عقود لمدة 12 شهرًا أو 18 شهرًا أو 24 شهرًا. برنامج أقساط “200” مُتاح لعملاء باقة مفوتر 4 على عقود لمدة 12 شهرًا أو 18 شهرًا أو 24 شهرًا. برنامجي أقساط “150” و”125″ متاحين لعملاء باقتي مفوتر 3 ومفوتر 4 على عقود لمدة 12 شهرًا أو 18 شهرًا أو 24 شهرًا. في حال رغبة عملاء باقة مفوتر 3 الاشتراك في برنامج أقساط 200 أو برنامج أقساط 250 فلا بد من ترقية الباقة إلى مفوتر 4. برامج أقساط “25” و”50″ و”75″ و”100″ متاحة لعملاء باقات مفوتر2 ومفوتر3 ومفوتر4 على عقود لمدة 12 شهرًا أو 18 شهرًا أو 24 شهرًا. في حال رغبة عملاء باقة مفوتر 2 الاشتراك في برنامج أقساط 125 أو برنامج أقساط 150 فلا بد من ترقية الباقة إلى مفوتر 3، أو في حال الرغبة بالاشتراك في برنامج أقساط 200 أو برنامج أقساط 250 فلا بُد من ترقية الباقة إلى مفوتر 4. في حال أراد العميل إلغاء عقد برنامج دفعات الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية، سيترتب عليه دفع المبلغ المتبقي لأقساط الجهاز إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المستحقة. في حال تم استيفاء مبلغ الجهاز كاملا قبل انتهاء مدة العقد، بغض النظر عن إجمالي مبلغ الشريحة المختارة من قبل العميل، فإنه لا يجري احتساب مبالغ الأقساط المتبقية، إذ إن قيمتها تساوي صفر. في حال اختلاف قيمة الجهاز عن إجمالي مبلغ الشريحة المختارة فإنه يجري استيفاء مبلغ الجهاز من العميل فقط. بإمكان العميل المشترك ببرنامج دفعات الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية ترقية باقته المفوترة خلال مدة عقد البرنامج الى باقة أعلى، كما يمكنه طلب العودة لنفس الباقة بعد الترقية. العملاء الذين يبلغ مجموع سداد فواتيرهم خلال السنة المالية المنقضية 7800 ريال وأكثر مؤهلون للاشتراك في برنامج الدفعات الشهرية للأجهزة الذكية و الحصول على جهاز ذكي، على أن يكون الرقم قد مضى على تأسيسه 6 أشهر بحد أدنى. يجب أن يكون العميل ملتزم بأوقات سداد الفواتير الصادرة في الوقت المحدد وألا يكون قد تعرض أحد الأقام المسجلة تحت هويته للفصل المؤقت خلال 12 شهرًا ماضية بسبب تأخر السداد. عملاء قطاف المشتركين حديثًا في برنامج الأقساط الشهرية لـ(الأجهزة، كويك نت والأجهزة اللوحية) غير مؤهلين لاكتساب نقاط قطاف مقابل مبلغ الدفعة الشهرية.

برامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية

برامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية مبلغ الدفعة الشهرية مدة العقد برنامج 25 28.75 ريال 12, 18, 24 شهرًا برنامج 50 57.50 ريال 12, 18, 24 شهرًا برنامج 75 86.25 ريال 12, 18, 24 شهرًا برنامج 100 115 ريالا 12, 18, 24 شهرًا برنامج 125 143.75 ريال 12, 18, 24 شهرًا برنامج 150 * 172.50 ريال 12, 18, 24 شهرًا برنامج 200 ** 230 ريالا 12, 18, 24 شهرًا برنامج 250 *** 287.50 ريال 12, 18, 24 شهرًا

خطوات شراء هاتف ذكي من اتصالات السعودية بالتقسيط

وبعد التعرف إلى شروط شراء هاتف ذكي من اتصالات السعودية بالتقسيط، فإن هناك بعض الخطوات التي تمكننا من الحصول على الهاتف الذي نريده بالتقسيط، وهي على النحو الآتي: