نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل علي بطاقه الأهلي الائتمانية في دقيقتين بكل سهوله بالمملكة والاستمتاع بهدايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقه الأهلي الائتمانية، تعتبر من اهم البطاقات التي اصدرها البنك الأهلي التجاري والتي تم الإعلان عنها وعن بطاقه مدي أيضا عبر الصفحة الرسمية للبنك الأهلي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما تم الإعلان أيضا عن بعض العروض مثل القسط المرن وعرض السعر المميز والتي تناسب جميع مواطنين المملكة السعودية، والآن سوف نقوم بشرح البطاقة الائتمانية واهم مميزاتها وكيفيه الحصول عليها بكل سهوله وفي وقت قصير جدا من خلال المقالة الأتية.

بطاقه الأهلي الائتمانية

البطاقة الائتمانية من البنك الأهلي التجاري تتميز عن غيرها من البطاقات التي تم إصدارة من قبل البنك الأهلي والتي تتميز بمكافآت كثيره لجميع حامليها والتي تمنحك باكتساب النقاط ويمكن استبدالها أيضا بمكافآت من البنك، ويمكن أيضا تحويل النقاط إلي الخطوط الجوية السعودية و هلتون أونرز وموبايلي نقاطي و طيران الاتحاد و شكرنز لأند مارك وتمكنك أيضا البطاقة الائتمانية من حجز تذاكر السفر أو حجز فندقي ويمكن أيضا تحويل النقاط إلي نقديه من خلال البنك الأهلي.

مميزات البطاقة الائتمانية

كما اعلن البنك الأهلي التجاري أيضا عن مميزات البطاقة الائتمانية وعن استخدمتاها والتي سوف نلخصها لكم من خلال الأتي:

البطاقة الائتمانية معتمده لدي 32 مليون محل تجاري في جميع أنحاء العالم.

سحب نقدي سريع من أي أجهزة صراف إلي حول العالم.

تقدم دفعات بدون معدل ربح حتي 50 يوم.

في حاله الدفع المرن تعطيك خيارات تبدأ من 5% من إجمالي المبلغ إلي التقسيط الشهري.

تأمينات مجانيه عند السفر تصل ألى 750000 ريال في الحوادث وإلغاء الرحلة وفقدان أو تأخر الأمتعة.

رسائل نصيه مرسله تبلغك فيها عن اخر سحب تم.

تقدم حماية مجانيه من برنامج حمايتي و حمايتي بلس.

حد ائتماني وتغطيه سفر اعلي.

دخول مجاني في بعض المطارات وخاصه صالات المطار.

عروض خاصه وخصومات مثيره علي البطاقة.

الشفافية التامة في كشف الحساب.

كيفيه حصول بطاقه الأهلي الائتمانية

اعلن البنك الأهلي التجاري السعودية عن كيفيه الحصول علي بطاقه الأهلي الكترونيا عبر موقع البنك الأهلي وبعدها كل ما عليك أن يكون لديك حساب في البنك الأهلي أو إنشاء حساب جاري عبر منصة ابشر وبعدها يتم تحميل تطبيق الأهلي موبايل والحصول علي البطاقة الائتمانية.

كما اعلن الأهلي علي أن المكافآت الممنوحة في البطاقات متجمعه في بطاقه الأهلي الائتمانية بالإضافة إلي مكافآت جديده مثل e-gift وتحويل النقاط لشركاء الأهلي ونقاط مكافآت أضافية كما اعلن أيضا انه تم تعديلات علي شروط البطاقات بخصوص طلب البطاقة بإحضار صوره من البطاقة العائلية وان يكون عمر العميل 15 سنه ولديه بطاقه أحوال وان يكون العميل من الدرجة الأولي.