نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي حقوق المشترك في حالة عجزه عن العمل؟ التأمينات الاجتماعية تجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر من أهم الإنجازات التي نجحت الحكومة السعودية في تحقيقها بشكل كبير، هو قدرتها على توفير الكثير من الخدمات اليت يحتاج اليها المواطن و المقيم الكترونيا حتى يمكن لكلا منهما أن يقوم بتحقيق كل ما يحتاج إليه أون لاين عبر المواقع الإلكترونية المختلفة والتابعة الى جميع الهيئات والوزارات العاملة في المملكة، وذلك بدون الحاجة إلى بذل مجهود عند التوجه الى المكاتب من أجل الاستفادة من تلك الخدمات، إضافة الى توفير كلا من الوقت والمال خاصة في هذا الوقت الذي يمر به العالم في ظل انتشار الجائحة والنهي تماما عن التواجد في أي زحام قد يتسبب في نقل العدوى، وتعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أهم المؤسسات العاملة بالمملكة التي تواكب التطور من خلال موقعها الالكتروني و صفحتها الرسمية على موقع التغريدات ” تويتر” ، والتي تساهم في الرد بشكل مباشر على كافة التساؤلات و الاستفسارات التي يحتاج إليها المواطن السعودي، وقد عملنا من قبل على توضيح كيفية التسجيل الكترونيا في التأمينات الاجتماعية من أجل الاستفادة الكبيرة من جميع خدمات الموقع ببساطة ، نكشف اليوم عن حقوق المشترك في التأمينات في حالة العجز عن العمل و هو ما نشاركه معكم اليوم من خلال المقال التالي.

ما هي حقوق المشترك في حالة عجزه عن العمل؟ التأمينات الاجتماعية تجيب

و قد كشف المؤسسة العامة للتأمينات العامة من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ، سابقا عن حالات إصابة العمل التي تستحق التعويض من قبل المؤسسة، لتكمل اليوم و تكشف عن الحالات التي يعتبر فيها المشترك عاجزًا عن العمل، وذلك تحديدا يكون متى استحال عليه أن يقوم بالعمل حتى يكسب أجرأ يكافئ على الأقل ثلث الأجر الذي كان يستطيع أن يكسبه من قبل، و ذلك بسبب حالته الصحية ولكن بشرط هو أن تستمر تلك الحالة من العجز لدى المشترك لمدة لا تقل عن ستة أشهر و يمكن بالطبع أن تزيد.

كما أشار الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية عن الشروط اليت يجب توافرها في حالة حدوث عجز للعامل يمنعه عن العمل و اعتباره عاجزا و صرف معاش العجز، و هي كالتالي :

أن يحدث العجز قبل أن يبلغ المشترك سن الستين

أن يكون المشترك على رأس عمله الذي يخضع الى النظام .

أن تتوفر لدى المشترك مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهرا في حالة كانت متصلة أو لا تقل عن (18) شهرًا في حالة كانت متقطعة

أن يتم إثبات حالة العجز تحت إشراف اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهرا على الأكثر منذ تاريخ انتهاء مدة الاشتراك الخاصة بالعامل.

كيف يتم حساب معاش العجز غير المهني ؟

كما أكدت التأمينات الاجتماعية، على أن حساب معاش العجز غير المهني يتم بنفس الطريقة التي يتم بها حساب معاش التقاعد، وذلك بشرط أن لا يقل المعاش عن مبلغ قيمته حوالي 1983,75 ريال سعودي أو نسبة قيمتها حوالي 50% من متوسط الأجور التي اكتسبها المشترك في خلال السنتين الأخيرتين أيهما أكثر في قيمة المبلغ، ويستمر في الصرف خلال خضوع المشترك العاجز الى عدد من الفحوص الطبية الدورية من أجل التأكد من استمرار حالة العجز لدى المشترك حتى أن يصل الى سن الستين وبعد ذلك يكون صرف المعاش له بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن معاش العجز غير المهني يزداد بقيمة تصل إلى %50 ، يتم صرفها كإعانة إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بتقرير حاجة المشترك إلى معونة غيره، ولكن بشرط أن لا تزيد قيمة مبلغ الإعانة على مبلغ يقدر بحوالي 3.500 ريال سعودي، و بشرط أن يخضع المشترك أيضا في هذه الحالة إلى إجراء عدد من الفحوص الطبية حتى أن يصل إلى سن الخامسة والستين من العمر حتى تصبح المعونة بشكل نهائي.