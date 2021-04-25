قرض بقيمة 300 ألف ريال سعودي بفترة سداد 240 شهرا ويناسب جميع الفئات

تمويلات مصرف الراجحي السعودي، يعد مصرف الراجحي المعروف داخل أراضي المملكة العربية السعودية يقدم الكثير من التمويلات المختلفة التي تسند المواطنين وتساعدهم في بناء عمل مشاريع صغيرة أو كبيرة، حيث يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية تمويلات كبيرة وصغيرة بجميع المبالغ التي يرغب المواطن في الحصول عليها والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، حيث يبحث جميع المواطنين عن التمويلات التي بفترة سداد ميسرة فا أول ما ينظر إليه العميل عند طلب التمويل هو المبلغ المحصول علية وفترة السداد، لذا يوفر مصرف الراجحي السعودي افضل تمويل شخصي بقيمة تصل إلى 300.000 ريال سعودي كحد اقصي وبأطول فترة سداد تصل إلى 240 شهرا وهذا التمويل يتوفر لجميع المواطنين بالمملكة، وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا هذا “موقع ثقفني” كيفية الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي

يجب تحضير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة التي حددها مصرف الراجحي عند طلب التمويل الشخصي، وسوف نوضح جميع المستندات والاوراق المطلوبة التي لا بد ممن توافرها لدي العميل المتقدم علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يجب تحضير صورة من الهوية الوطنية. لا بد من تقديم صورة من تعريف الراتب الشهري وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي. لا بد من تقديم العنوان الخاص بالعميل ورقم الهاتف الجوال.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي بفترة سداد 240 شهرا.

حدد مصرف الراجحي السعودي بعض الشروط التي يلزم توافرها وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي، وسوف نوضح من خلال الفقرة التالية الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل منن بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية

يلزم توافر راتب شهري لا يقفل عن خمسة ألاف ريال سعودي للمواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.

يجب توافر راتب شهري لا يقل عن ستة ألاف ريال سعودي للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص.

التمويل الشخصي متوفر لجميع المواطنين الحاملين الجنسية السعودية.

يجب علي المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي الاطلاع عبر البوابة الالكترونية وذلك لمعرفة بعض الشروط الأخري لأنها تختلف من فئة لأخري.

مزايا تمويل بنك الراجحي السعودي

يعد بنك الراجحي من اهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والتي تقدم افضل التمويلات الشخصية التي تهم المواطنين وتساعدهم في إنشاء عمل مشروع خاص لهم، فقد يقدم مصرف الراجحي السعودي افضل تمويل شخصي ولا يتوفر في أي من البنوك الأخري، فقد يقدم تمويل شخصي بأطول فترة سداد تصل إلى 240 شهراً.